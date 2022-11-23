- 23 Kas 2022 - 16:39 G: 23 Kas 2022 - 16:44

Teşkilat Dizisinde Zehra Veda Ediyor! Serdar’dan Sonra Gözyaşları Oluk Oluk Akacak! Yerine Gelecek İsim Sen Çal Kapımı Dizisinin Eda’sı… Neler Oluyor?

Ekranların en çok ilgi gören yapımları arasına aldığı reyting oranları ile ilk sezonundan bu yana girmeyi başarmış olan Teşkilat dizisi, şimdilerde son bölümünde yaşanan bıçaklama olayı ile gündemlerden düşmez oldu. Teşkilat dizisinin sevilen karakteri Zehra’nın bıçaklanması, seyircide şok etkisi yaratırken; dizide Zehra’ya hayat veren Deniz Baysal Yurtcu’nun Teşkilat dizisinden çıkıp çıkmayacağı merak edilmeye başlandı! İşte detaylar...

Ekranların en çok ilgi gören yapımları arasına aldığı reyting oranları ile ilk sezonundan bu yana girmeyi başarmış olan Teşkilat dizisi, şimdilerde son bölümünde yaşanan bıçaklama olayı ile gündemlerden düşmez oldu. Teşkilat dizisinin sevilen karakteri Zehra’nın bıçaklanması, seyircide şok etkisi yaratırken; dizide Zehra’ya hayat veren Deniz Baysal Yurtcu’nun Teşkilat dizisinden çıkıp çıkmayacağı merak edilmeye başlandı! Peki, Teşkilat dizisi Zehra öldü mü? Teşkilat dizisinin son bölümünde neler oldu? Teşkilat dizisinden Deniz Baysal Yurtcu çıkacak mı? İşte, detaylar…

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23 Kas 2022 - 16:39 - Dizi Haberleri

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Teşkilat Dizisinde Zehra Veda Ediyor! Serdar’dan Sonra Gözyaşları Oluk Oluk Akacak! Yerine Gelecek İsim Sen Çal Kapımı Dizisinin Eda’sı… Neler Oluyor? mask
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