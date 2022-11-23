- 23 Kas 2022 - 16:44 G: 23 Kas 2022 - 16:47

Garanti Bankası Emeklinin Cüzdanını Paradan Patlatacak! Kasım Ayı Promosyon Miktarları Değişti, Görenler Koşa Koşa Almaya Gitti!

Emekli promosyonların gitgide zamlanmaya başladığı şu günlerde, bankalar da SGK ile yaptığı yeni anlaşma kapsamında maaş baremlerini ve bu baremlere karşılık gelen promosyon ödemelerini güncellemeye başladı. O bankalardan biri olan Garanti BBVA, kasım ayı itibariyle ödeyeceği emekli promosyonlarını açıkladı. İşte Garanti BBVA ve emekli promosyon deetayları...

Emekli promosyonların gitgide zamlanmaya başladığı şu günlerde, bankalar da SGK ile yaptığı yeni anlaşma kapsamında maaş baremlerini ve bu baremlere karşılık gelen promosyon ödemelerini güncellemeye başladı. O bankalardan biri olan Garanti BBVA, kasım ayı itibariyle ödeyeceği emekli promosyonlarını açıkladı. Peki, Garanti BBVA ne kadar emekli promosyonu veriyor? Garanti BBVA’da ek promosyon var mı? En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte, detaylar…

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23 Kas 2022 - 16:44 - Gündem

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