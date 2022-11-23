Milli Savunma Bakanlığı Acil İş İlanını Duyurdu! 81 İlde En Az 1098 Kişi Meslek Sahibi Olacak! Maaşları Duyanlar Hayatlarının Şokunu Yaşıyor!
Yeni personel alımı ilanı ile tüm gözleri üzerine çevirtmiş olan Mili Savunma Bakanlığı, personel alımına ilişkin detayları paylaştı. Başvuruların yapılacağı kurumdan; başvuru tarihine kadar pek çok detayı kamuoyunun bilgisine sunan Mili Savunma Bakanlığı, aynı zamanda personellerde arayacağı şartları ve açık kadrolarını da ilan etti. İşte Milli Savunma Bankalığı ilanı ile ilgili merak edilen detaylar...
Yeni personel alımı ilanı ile tüm gözleri üzerine çevirtmiş olan Mili Savunma Bakanlığı, personel alımına ilişkin detayları paylaştı. Başvuruların yapılacağı kurumdan; başvuru tarihine kadar pek çok detayı kamuoyunun bilgisine sunan Mili Savunma Bakanlığı, aynı zamanda personellerde arayacağı şartları ve açık kadrolarını da ilan etti. Peki, Mili Savunma Bakanlığı kaç personel alacak? Mili Savunma Bakanlığı personel alım şartları neler? Mili Savunma Bakanlığı personel alım başvurusu nereye, ne zaman yapılacak? İşte, detaylar…
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23 Kas 2022 - 16:46 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.