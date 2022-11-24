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24 Kas 2022 - 22:25

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Gelinliği Giydi! 16 Yaş Büyük Aşkı Sinan Akçıl'dan Gelen Açıklama Tüyleri Dilen Diken Etti! “Siz Çıldırmışsınız!” Yorumlar Gırla…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da ününe ün katan Aleyna Kalaycıoğlu’nun gelinliği giydiği ortaya çıktı! Kendisinden 16 yaş büyük sevgilisinden gelen açıklama, ağızların açık kalmasına neden oldu! Tüylerin diken diken olmasına neden olan Aleyna Kalaycıoğlu, hayranlarından ise “Siz çıldırmışsınız” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…