Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Gelinliği Giydi! 16 Yaş Büyük Aşkı Sinan Akçıl'dan Gelen Açıklama Tüyleri Dilen Diken Etti! “Siz Çıldırmışsınız!” Yorumlar Gırla…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da ününe ün katan Aleyna Kalaycıoğlu’nun gelinliği giydiği ortaya çıktı! Kendisinden 16 yaş büyük sevgilisinden gelen açıklama, ağızların açık kalmasına neden oldu! Tüylerin diken diken olmasına neden olan Aleyna Kalaycıoğlu, hayranlarından ise “Siz çıldırmışsınız” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Survivor yarışmasında ilk kez 2021 yılında katılan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra büyük bir üne kavuşmuştu. Estetik yaptıran Aleyna Kalaycıoğlu, eski görüntüsünden eser bırakmamıştı. Yarışmadan sonra birçok şarkı çıkaran Aleyna Kalaycıoğlu’nun Cengiz Ünder’den sonra kendisinden 16 yaş büyük isimle aşk yaşamaya başlamıştı. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu evleniyor mu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.