Masterchef Gamze’nin Evine Gönderildiği Kesinleşti! 5 Çocuğu Evde Bayram İlan Etti, Eşinin Yüzünde Güller Açıyor! Elenmesine Sadece Ailesi Üzüldü…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Gamze Tosun’un evine gönderildiği kesinleşti. 5 çocuğunun evinde bayram ettiği hatta eşinin yüzünde güller açtığına dair yorumlar peş peşe geldi. Sosyal medyada elenmesiyle yankı uyandıran Gamze Tosun, Masterchef izleyicisinin gündemi oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım, ülkelerin öne çıkan yemeklerini yaparak puan kazanmaya çalışmışlardı. Mavi takım oyunu kaybeden taraf olmuş ve bireysel dokunulmazlık için mücadele vermişlerdi. Fatma Nur, gün sonuna eleme potasına giden isim olmuş ve sevenlerini üzmüştü. Yarışmada öne çıkan isimlerden biri olan Gamze Tosun’un ise elendiği kesinleşti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.