Survivor Nisa’nın Değişimini Görenler Donup Kaldı! Ogeday Girişken’e Tekmeyi Vurunca Öyle Bir Güzelleşti Ki… “Taş Olmuşsun Sen Taş!”
TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan kupayı alıp çıkan Nisa Bölükbaşı, görenlerin donup kalmasına neden oldu! Ogeday Girişken’le ayrılan Nisa Bölükbaşı, öyle bir güzelleşti ki, bir bakan bir daha baktı! “Taş olmuşsun sen taş” yorumlarını alan Nisa Bölükbaşı, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminde ilk kez boy gösteren Nisa Bölükbaşı, herkesin kalbini çalmıştı. Hem sempatik halleriyle hem de duruşuyla milyonları derinden etkilenen Nisa Bölükbaşı, 2 yıl sonra yeniden Survivor yarışmasına katılmıştı. Yarışmadan kupayı alıp çıkan Nisa Bölükbaşı’nın son hallerini görenler ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.