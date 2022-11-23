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23 Kas 2022 - 20:55

Survivor Nisa’nın Değişimini Görenler Donup Kaldı! Ogeday Girişken’e Tekmeyi Vurunca Öyle Bir Güzelleşti Ki… “Taş Olmuşsun Sen Taş!”

TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan kupayı alıp çıkan Nisa Bölükbaşı, görenlerin donup kalmasına neden oldu! Ogeday Girişken’le ayrılan Nisa Bölükbaşı, öyle bir güzelleşti ki, bir bakan bir daha baktı! “Taş olmuşsun sen taş” yorumlarını alan Nisa Bölükbaşı, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…