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23 Kas 2022 - 21:52

Demet Özdemir Oğuzhan Koç'a Kapıyı Gösterdi! “Onu Seninle Yan Yana Bile Görmek İstemiyorum!” Boşanma Kıvılcımı Çakıldı! Büyük Kriz Kapıda…

Demet Özdemir’in kocası Oğuzhan Koç’tan büyük rest geldi! Kısa bir süre önce evlilik yapan ikilinin yaşadığı tartışma, yan komşularına kadar iddialara göre ulaştı! “Onu seninle yan yana bile görmek istemiyorum” diyerek bağıran Koç, boşanma kıvılcımlarını çaktı! Büyük krizin kapıda olduğu ise bu sayede görüldü! Peki, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç cephesinde neler oluyor?