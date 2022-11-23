Demet Özdemir Oğuzhan Koç'a Kapıyı Gösterdi! “Onu Seninle Yan Yana Bile Görmek İstemiyorum!” Boşanma Kıvılcımı Çakıldı! Büyük Kriz Kapıda…
Demet Özdemir’in kocası Oğuzhan Koç’tan büyük rest geldi! Kısa bir süre önce evlilik yapan ikilinin yaşadığı tartışma, yan komşularına kadar iddialara göre ulaştı! “Onu seninle yan yana bile görmek istemiyorum” diyerek bağıran Koç, boşanma kıvılcımlarını çaktı! Büyük krizin kapıda olduğu ise bu sayede görüldü! Peki, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç cephesinde neler oluyor?
14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Demet Özdemir, 70 bin dolar değerindeki yüzüğü parmağı takarak biricik sevgilisine “Evet” demişti. Çok geçmeden nişan ve isteme töreni yapan ikilinin, samimi görüntüleri hayranlarını mest etmişti. Türkiye’nin konuştuğu bir düğünle dünya evine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinden şimdide kahreden bir haber geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.