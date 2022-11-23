Tuzak Dizisinin Çınar'ı Umut Yörükoğlu'nun Gerçek Kimliği Ortaya Çıktı! Final Çanları Çalıyor; Ortalık Karıştı! Ele Geçen Belgeler Mosmor Etti Bıraktı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Tuzak’ta tüm oyunlar açığa çıktı! Umut’un çok büyük patlak verdiği gündeme bomba gibi düştü! Final çanları çalmaya başlayan Tuzak dizisinde ortalık çok fena karıştı! Ele geçen belgeler ise Avukat Çınar olarak bilinen Umut’u mosmor etti. Gündemi sallayan bu anlar sosyal medyaya damgasını vurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Talat Bulut, Akın Akınözü, Bensu Soral gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Tuzak dizisinin son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Heyecanın üst seviyede olduğu Tuzak dizisinin son bölümünde seyirciler yine ekranlara kilitlemişti. Ekranlara gelecek olan bölümü büyük bir merakla beklenirken; tüm sıraların açığa çıktığı fragmansa, Tuzak izleyicisinin yerle bir olmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.