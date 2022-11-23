Afra Saraçoğlu Sevgilisinin Evlenme Teklifini Reddetti! Mert Yazıcıoğlu Zırıl Zırıl Ağlıyor; Sevenleri Kahroldu… Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nun sevgilisinin evlenme teklifini reddettiği gündeme bomba gibi düştü. Mert Yazıcıoğlu’nun zırıl zırıl ağladığına dair yorumlar yapılırken; sevenleri ise bu haberle birlikte kahroldu! Öyle bir paylaşım geldi ki…
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncaların bulunduğu Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı gelmişti. Henüz sadece 9 bölüm yayınlanmasına rağmen dizi, izlenme rekorları kırıyordu. Dizide Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım, sevenlerini kahretti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.