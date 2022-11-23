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23 Kas 2022 - 23:16

Afra Saraçoğlu Sevgilisinin Evlenme Teklifini Reddetti! Mert Yazıcıoğlu Zırıl Zırıl Ağlıyor; Sevenleri Kahroldu… Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nun sevgilisinin evlenme teklifini reddettiği gündeme bomba gibi düştü. Mert Yazıcıoğlu’nun zırıl zırıl ağladığına dair yorumlar yapılırken; sevenleri ise bu haberle birlikte kahroldu! Öyle bir paylaşım geldi ki…