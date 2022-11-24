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24 Kas 2022 - 22:27

Altın Fiyatları Çıtayı Arşa Taşıdı! Yastık Altında Alını Olanlar Hayatının Şokunu Yaşayacak! 24 Kasım Altın Fiyatları Dizlerin Bağını Çözdü!

Altın fiyatları, 24 Kasım itibariyle resmen arşa tırmandı! Çıtayı aşan altına, bir de FED darbesi indi! Yastık altında altını olanlar ise hayatının şokunu fiyatlar sonrasında yaşadı. Yeni haftaya aşağı yönlü başlayan altın, ABD’den gelen kritik gelişme sonrasında resmen ivme kazandı! Rüzgarı tersine alan altın, FED toplantı tutanaklarından etkilendi. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?