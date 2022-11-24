Altın Fiyatları Çıtayı Arşa Taşıdı! Yastık Altında Alını Olanlar Hayatının Şokunu Yaşayacak! 24 Kasım Altın Fiyatları Dizlerin Bağını Çözdü!
Altın fiyatları, 24 Kasım itibariyle resmen arşa tırmandı! Çıtayı aşan altına, bir de FED darbesi indi! Yastık altında altını olanlar ise hayatının şokunu fiyatlar sonrasında yaşadı. Yeni haftaya aşağı yönlü başlayan altın, ABD’den gelen kritik gelişme sonrasında resmen ivme kazandı! Rüzgarı tersine alan altın, FED toplantı tutanaklarından etkilendi. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Geçtiğimiz güne 1.740 dolar olarak başlayan ONS altın, dolar kurunun da yükselişiyle birlikte altının 1000 lirayı aşmasına olanak sağlamıştı. Faiz artış hızının yavaşlaması gerektiğine yönelik görüşlerin bildirilmesinin ardından dolar endeksi resmen çakıldı! Hal böyle olunca 24 Kasım altın fiyatları da merak konusu oldu! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.