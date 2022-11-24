- 24 Kas 2022 - 22:27 G: 24 Kas 2022 - 22:28

Altın Fiyatları Çıtayı Arşa Taşıdı! Yastık Altında Alını Olanlar Hayatının Şokunu Yaşayacak! 24 Kasım Altın Fiyatları Dizlerin Bağını Çözdü!

Altın fiyatları, 24 Kasım itibariyle resmen arşa tırmandı! Çıtayı aşan altına, bir de FED darbesi indi! Yastık altında altını olanlar ise hayatının şokunu fiyatlar sonrasında yaşadı. Yeni haftaya aşağı yönlü başlayan altın, ABD’den gelen kritik gelişme sonrasında resmen ivme kazandı! Rüzgarı tersine alan altın, FED toplantı tutanaklarından etkilendi. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz güne 1.740 dolar olarak başlayan ONS altın, dolar kurunun da yükselişiyle birlikte altının 1000 lirayı aşmasına olanak sağlamıştı. Faiz artış hızının yavaşlaması gerektiğine yönelik görüşlerin bildirilmesinin ardından dolar endeksi resmen çakıldı! Hal böyle olunca 24 Kasım altın fiyatları da merak konusu oldu! Peki, neler oluyor?

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24 Kas 2022 - 22:27 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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Altın Fiyatları Uykuyu Kaçırtıyor! Yatırımcı Bir Altına Bakıyor, Bir Cebine… 15 Kasım Altın Fiyatları İçler Acısı! Öyle Bir Çakılma Yaşadı Ki… mask
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Altını Olanlar Yandı! Yatırımcılar Kafalarını Duvarlara Vurmaya Başladı Bile… 14 Kasım Altın Fiyatları Şok İçerisinde Bıraktı! Neler Oluyor? mask
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