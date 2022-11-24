- 24 Kas 2022 - 22:39

Migros Market Tuvalet Kağıdı Fiyatlarını En Dibe Çekti! 275 TL'den Düştü... Tam Tamına % 42 İndirim! Ayçiçek Yağı ve Çay İndiriminden Hemen Sonra Büyük Vurgun Başladı! Koşun, Alın...

Yıl içerisinde en çok zam alan ürünlerden biri olan tuvalet kağıdına Migros Market’ten eşi benzeri görülmemiş bir indirim geldi. Dip fiyatlara satmaya başlayan Migros, Ayçiçek yağı ve çaydan sonra tuvalet kağıdında büyük vurgun resmen başladı! Milyonlarca kişinin dikkatini üzerine çeken Migros Market, özellikle indirimli bir biçimde tuvalet kağıdı almak isteyenlerin yüzlerini güldürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Tuvalet kağıdına gelen zamlar, vatandaşın isyan etmesine neden oluyordu! Üst üste gelen zamlardan sonra birçok kişi tuvalet kağıdı almadan önce uzun bir süre düşünmek zorunda kalıyordu! Hal böyle olunca birçok market tuvalet kağıdına özel indirimler yapıyordu. Şimdiyse Migros Market’ten eşi benzeri görülmemiş bir indirim yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

275 TL'den Düştü... Tam Tamına % 42 İndirim! İşte Migros Market Tuvalet Kağıdı Fiyatları....

%42 İNDİRİM Selpak Deluxe Pamuk Katkılı Tuvalet Kağıdı 32'li 274,90 TL den 159,90 TL İndi.

%28 İNDİRİM Solo Akıllı Seçim Tuvalet Kağıdı 32'li 179,90 TL’den 129,90 TL İndi.

%25 İNDİRİM Sofia 4 Yaprak Tuvalet Kağıdı 8'li 89,90 TL’den 67,43 TL İndi.

%25 İNDİRİM Sofia 4 Yaprak Tuvalet Kağıdı 24'lü 199,90 TL’den 149,93 TL düştü.

Papia Pure&Soft Tuvalet Kağıdı 16'lı 4 Katlı 179,90 TL

Sofıa Tuvalet Kağıdı Beyaz 16'lı 159,90 TL

Papia Tuvalet Kağıdı 16'lı 3 Katlı 179,90 TL

Papia Pure & Soft Tuvalet Kağıdı 24'lü 199,90 TL

Familia Plus Tuvalet Kağıdı 40'lı 3 Katlı 229,90 TL

Familia Plus Bambu Tuvalet Kağıdı 16'lı 3 Katlı 136,90 TL

Ecco Yeşil Dünya Tuvalet Kağıdı 32'li 119,90 TL

Selpak Deluxe Pamuk Katkılı Tuvalet Kağıdı 8'li 67,90 TL

Sofia Tuvalet Kağıdı 32'li 214,90 TL

Minies Islak Tuvalet Kağıdı 60'Lı 21,50 TL

Mare Ekstra Tuvalet Kağıdı 16'lı 74,90 TL

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24 Kas 2022 - 22:39 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Migros Market Devasa İndirimini Bugün Başlattı! Kırmızı Et, Beyaz Et, Salça, Peynir, Zeytin… Markette Resmen İzdiham Var! Kapan Kazanıyor… mask
Migros Market Devasa İndirimini Bugün Başlattı! Kırmızı Et, Beyaz Et, Salça, Peynir, Zeytin… Markette Resmen İzdiham Var! Kapan Kazanıyor…
Tarım Kredi Market’in Dev İndirim Yağmuru Hafta Sonu Başladı! Ayçiçek Yağı 65 TL, Bulgur 39 TL, Yumurta 56 TL, Tavuk 31 TL, Köfte 47 TL, Un 22 TL'ye Düştü! Sakın Başka Markete Gitmeyin... Zararlı Çıkarsınız! mask
Tarım Kredi Market’in Dev İndirim Yağmuru Hafta Sonu Başladı! Ayçiçek Yağı 65 TL, Bulgur 39 TL, Yumurta 56 TL, Tavuk 31 TL, Köfte 47 TL, Un 22 TL'ye Düştü! Sakın Başka Markete Gitmeyin... Zararlı Çıkarsınız!
Tarım Kredi Market’in Fiyatlarını Görenler Halay Çekiyor! Kırmızı Et, Beyaz ve Peynir Fiyatlarında Neredeyse Yarı Yarıya İndirim! Sınırlı Sayıda… mask
Tarım Kredi Market’in Fiyatlarını Görenler Halay Çekiyor! Kırmızı Et, Beyaz ve Peynir Fiyatlarında Neredeyse Yarı Yarıya İndirim! Sınırlı Sayıda…
Migros Markette Süper İndirim Günleri Başladı! 9 Kasım'a Kadar Geçerli! Köfte 35,95 TL, Ciğer 127 TL, Tavuk 29 TL, Ayçiçek Yağı 31.90 TL, Çay 29 TL, Salça 34 TL'ye Düştü! A101, BİM ve ŞOK Market Baka Kaldı! mask
Migros Markette Süper İndirim Günleri Başladı! 9 Kasım'a Kadar Geçerli! Köfte 35,95 TL, Ciğer 127 TL, Tavuk 29 TL, Ayçiçek Yağı 31.90 TL, Çay 29 TL, Salça 34 TL'ye Düştü! A101, BİM ve ŞOK Market Baka Kaldı!
A101 Market, BİM ve ŞOK’a Resti Çekti! Pirinç 19,75 TL, Tavuk 29.75 TL, Dana Kavurma 27 TL, Yumurta 61 TL, Ayçiçek Yağı 65.50 TL, Makarna 9 TL'ye Düştü… Son 3 Gün! mask
A101 Market, BİM ve ŞOK’a Resti Çekti! Pirinç 19,75 TL, Tavuk 29.75 TL, Dana Kavurma 27 TL, Yumurta 61 TL, Ayçiçek Yağı 65.50 TL, Makarna 9 TL'ye Düştü… Son 3 Gün!
Tarım Kredi Market Zincir Marketlere Resti Çekti! Haftanın Fırsatı ve Teklifini Sundu! Makarna 6.40 TL, Pirinç 25.40 TL, Peynir 44.90 TL, Yumurta 56 Lira, 5 Litre Ayçiçek Yağı 149 Lira, Çay 68 Liraya Düştü… mask
Tarım Kredi Market Zincir Marketlere Resti Çekti! Haftanın Fırsatı ve Teklifini Sundu! Makarna 6.40 TL, Pirinç 25.40 TL, Peynir 44.90 TL, Yumurta 56 Lira, 5 Litre Ayçiçek Yağı 149 Lira, Çay 68 Liraya Düştü…
Gimsa Market İndirim Restini Çekti! Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatları Düştü! Ayçiçek Yağı 42.90 TL, Şeker 68 Lira, Kıyma 105 Lira, Un 67 Lira, Salça 33 Lira… Kapış Kapış Satılıyor! mask
Gimsa Market İndirim Restini Çekti! Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatları Düştü! Ayçiçek Yağı 42.90 TL, Şeker 68 Lira, Kıyma 105 Lira, Un 67 Lira, Salça 33 Lira… Kapış Kapış Satılıyor!
Çaykur Tiryaki Çay Sadece 5 TL'ye Düştü! Marketlerde 70 TL... Promosyon Ürün Kapış Kapış Satılmaya Başlandı! Yapmanız Gereken Tek Şey… Hemen Alın! mask
Çaykur Tiryaki Çay Sadece 5 TL'ye Düştü! Marketlerde 70 TL... Promosyon Ürün Kapış Kapış Satılmaya Başlandı! Yapmanız Gereken Tek Şey… Hemen Alın!
TMO Fiyatları 15 TL'ye Satmaya Başladı!! Ayçiçek Yağı, Fındık, Pirinç, Fasulye, Mercimek, Nohut Fiyatları Düştü! Marketin Katalog İndirimi Bugün Başlattı! mask
TMO Fiyatları 15 TL'ye Satmaya Başladı!! Ayçiçek Yağı, Fındık, Pirinç, Fasulye, Mercimek, Nohut Fiyatları Düştü! Marketin Katalog İndirimi Bugün Başlattı!
A101 Markete Gelen Karavan Akılları Başlardan Aldı! İçerisinde A’dan Z’ye Her Şey Var! Ruhsat Almanıza Bile Gerek Yok… Özellikleri Şok Etti! mask
A101 Markete Gelen Karavan Akılları Başlardan Aldı! İçerisinde A’dan Z’ye Her Şey Var! Ruhsat Almanıza Bile Gerek Yok… Özellikleri Şok Etti!
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