Migros Market Tuvalet Kağıdı Fiyatlarını En Dibe Çekti! 275 TL'den Düştü... Tam Tamına % 42 İndirim! Ayçiçek Yağı ve Çay İndiriminden Hemen Sonra Büyük Vurgun Başladı! Koşun, Alın...
Yıl içerisinde en çok zam alan ürünlerden biri olan tuvalet kağıdına Migros Market’ten eşi benzeri görülmemiş bir indirim geldi. Dip fiyatlara satmaya başlayan Migros, Ayçiçek yağı ve çaydan sonra tuvalet kağıdında büyük vurgun resmen başladı! Milyonlarca kişinin dikkatini üzerine çeken Migros Market, özellikle indirimli bir biçimde tuvalet kağıdı almak isteyenlerin yüzlerini güldürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Tuvalet kağıdına gelen zamlar, vatandaşın isyan etmesine neden oluyordu! Üst üste gelen zamlardan sonra birçok kişi tuvalet kağıdı almadan önce uzun bir süre düşünmek zorunda kalıyordu! Hal böyle olunca birçok market tuvalet kağıdına özel indirimler yapıyordu. Şimdiyse Migros Market’ten eşi benzeri görülmemiş bir indirim yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
275 TL'den Düştü... Tam Tamına % 42 İndirim! İşte Migros Market Tuvalet Kağıdı Fiyatları....
%42 İNDİRİM Selpak Deluxe Pamuk Katkılı Tuvalet Kağıdı 32'li 274,90 TL den 159,90 TL İndi.
%28 İNDİRİM Solo Akıllı Seçim Tuvalet Kağıdı 32'li 179,90 TL’den 129,90 TL İndi.
%25 İNDİRİM Sofia 4 Yaprak Tuvalet Kağıdı 8'li 89,90 TL’den 67,43 TL İndi.
%25 İNDİRİM Sofia 4 Yaprak Tuvalet Kağıdı 24'lü 199,90 TL’den 149,93 TL düştü.
Papia Pure&Soft Tuvalet Kağıdı 16'lı 4 Katlı 179,90 TL
Sofıa Tuvalet Kağıdı Beyaz 16'lı 159,90 TL
Papia Tuvalet Kağıdı 16'lı 3 Katlı 179,90 TL
Papia Pure & Soft Tuvalet Kağıdı 24'lü 199,90 TL
Familia Plus Tuvalet Kağıdı 40'lı 3 Katlı 229,90 TL
Familia Plus Bambu Tuvalet Kağıdı 16'lı 3 Katlı 136,90 TL
Ecco Yeşil Dünya Tuvalet Kağıdı 32'li 119,90 TL
Selpak Deluxe Pamuk Katkılı Tuvalet Kağıdı 8'li 67,90 TL
Sofia Tuvalet Kağıdı 32'li 214,90 TL
Minies Islak Tuvalet Kağıdı 60'Lı 21,50 TL
Mare Ekstra Tuvalet Kağıdı 16'lı 74,90 TL
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.