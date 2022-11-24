Anasayfa/

Foto Galeri/

24 Kas 2022 - 22:39

Migros Market Tuvalet Kağıdı Fiyatlarını En Dibe Çekti! 275 TL'den Düştü... Tam Tamına % 42 İndirim! Ayçiçek Yağı ve Çay İndiriminden Hemen Sonra Büyük Vurgun Başladı! Koşun, Alın...

Yıl içerisinde en çok zam alan ürünlerden biri olan tuvalet kağıdına Migros Market’ten eşi benzeri görülmemiş bir indirim geldi. Dip fiyatlara satmaya başlayan Migros, Ayçiçek yağı ve çaydan sonra tuvalet kağıdında büyük vurgun resmen başladı! Milyonlarca kişinin dikkatini üzerine çeken Migros Market, özellikle indirimli bir biçimde tuvalet kağıdı almak isteyenlerin yüzlerini güldürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…