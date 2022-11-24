Hangi Burç Kadını Gördüğü Her Erkeğe Aşık Olur? 10 Erkeğin 11’ine Kalplerini Teslim Ederler… İşte Daldan Dala Konan Burçlar…
Karakteristik özelliklerimiz, kuşkusuz her şeyimiz! Ancak, tahmin edilenin aksine sadece yetişme şeklimiz ya da aldığımız eğitim karakteristik özelliklerimizi belirlemiyor. Aynı zamanda sahip olduğumuz burçlar da inatçılıktan cimriliğe birçok karakteristik özelliğimizi etkiliyor. Bu özelliklerden biri ise, çapkınlık ya da sadakat dediğimiz lovelanma sekansımız oluyor! İşte aşk dünyasında burçlar...
Karakteristik özelliklerimiz, kuşkusuz her şeyimiz! Ancak, tahmin edilenin aksine sadece yetişme şeklimiz ya da aldığımız eğitim karakteristik özelliklerimizi belirlemiyor. Aynı zamanda sahip olduğumuz burçlar da inatçılıktan cimriliğe birçok karakteristik özelliğimizi etkiliyor. Bu özelliklerden biri ise, çapkınlık ya da sadakat dediğimiz lovelanma sekansımız oluyor! Peki, hangi burç kadını gördüğü her erkeğe aşık olur? 10 erkeğin 11’ine kalplerini teslim eden burçlar hangileridir? İşte daldan dala konan burçlar…
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24 Kas 2022 - 23:22 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.