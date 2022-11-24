Hangi Burç Kadını Gördüğü Her Erkeğe Aşık Olur? 10 Erkeğin 11’ine Kalplerini Teslim Ederler… İşte Daldan Dala Konan Burçlar…

Karakteristik özelliklerimiz, kuşkusuz her şeyimiz! Ancak, tahmin edilenin aksine sadece yetişme şeklimiz ya da aldığımız eğitim karakteristik özelliklerimizi belirlemiyor. Aynı zamanda sahip olduğumuz burçlar da inatçılıktan cimriliğe birçok karakteristik özelliğimizi etkiliyor. Bu özelliklerden biri ise, çapkınlık ya da sadakat dediğimiz lovelanma sekansımız oluyor! Peki, hangi burç kadını gördüğü her erkeğe aşık olur? 10 erkeğin 11’ine kalplerini teslim eden burçlar hangileridir? İşte daldan dala konan burçlar…

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