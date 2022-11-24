- 24 Kas 2022 - 11:20 G: 24 Kas 2022 - 11:25

Hangi Burç Çam Yarması Gibidir? Gövdesiyle Dağları Bile Devirirler! İşte Boyları Genişliklerinden Kısa Olan Burçlar…

Her burcun sağladığı karakteristik özellikler kadar fiziki özellikler de önem taşıyor. İnsanların temelde fiziksel olarak birbirlerine benzemelerinin bir nedeni de araştırmalara göre, burçlar oluyor. Bu nedenle burçların özellikle de yükselen burçların hayatımızda inanılmaz bir yeri ve önemi bulunuyor! İşte çam yarması gibi olan burçlarla ilgili detaylar...

Her burcun sağladığı karakteristik özellikler kadar fiziki özellikler de önem taşıyor. İnsanların temelde fiziksel olarak birbirlerine benzemelerinin bir nedeni de araştırmalara göre, burçlar oluyor. Bu nedenle burçların özellikle de yükselen burçların hayatımızda inanılmaz bir yeri ve önemi bulunuyor! Peki, hangi burç çam yarması gibidir? Gövdesiyle dağları bile devirebilecek olan burçlar hangileridir? İşte boyları genişliklerinden kısa olan burçlar…

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24 Kas 2022 - 11:20 - Burç Haberleri

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