Aslı Enver Hakkında Korkunç İddia! Daha Yeni Hamile Olduğu Ortaya Çıkmıştı; Duyanların Nevri Döndü, Dili Tutuldu! Meğer Aslı Enver…

Murat Boz, Önder Öztarhan ve Birkan Sokullu gibi isimlerle aşk yaşayan ama aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Aslı Enver, Berkin Gökbudak’la mutlu bir yuva kurmuştu. Önder Öztarhan’la birbirlerine zaman ayıramadıkları için ayrılan Aslı Enver, birkaç ay sonra iş insanı Berkin Gökbudak’ta aradığı aşkı bulmuştu. Güzelliğiyle büyüleyen Aslı Enver’in gelinlikli karesini paylaşarak; “Evet” notunu düşmesi evlendiğini göstermişti. Düğünden birkaç gün sonra ise korkunç bir iddia ortaya atıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…