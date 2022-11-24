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24 Kas 2022 - 11:54

Alina Boz ve Taro Emir Tekin Evlendi! Hayranları Davul Zurna Tuttu; Gelinlik ve Damatlık İçerisinde Görenler Gözyaşlarına Boğuldu! “Bin Kez Maşallah!”

FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Bir Peri Masalı dizisinde Alina Boz ve Taro Emir Tekin evlendi! Hayranlarına davul zurna tutturan iki isim, gelinlik ve damatlık içerisinde öyle pozlar verdiler ki, görenler gözyaşlarına boğuldu! İşte milyonlarca kişinin “Bin kez maşallah” dediği o kareler…