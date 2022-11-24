Alina Boz ve Taro Emir Tekin Evlendi! Hayranları Davul Zurna Tuttu; Gelinlik ve Damatlık İçerisinde Görenler Gözyaşlarına Boğuldu! “Bin Kez Maşallah!”
FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Bir Peri Masalı dizisinde Alina Boz ve Taro Emir Tekin evlendi! Hayranlarına davul zurna tutturan iki isim, gelinlik ve damatlık içerisinde öyle pozlar verdiler ki, görenler gözyaşlarına boğuldu! İşte milyonlarca kişinin “Bin kez maşallah” dediği o kareler…
Başrollerinde Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Mustafa Mert Koç ve Hazal Filiz Küçükköse gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Bir Peri Masalı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Onur ve Zeynep’in düğünün yapıldığı sahnelerde seyircilerin kalbi üst seviyede artmıştı. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen dizide Alina Boz’un gelinlikler içerisinde, Şevval Sam’ın biricik oğlu Emir Taro Tekin’i damatlıklar içerisinde görenlerin gözleri dolu dolu kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Alina Boz ve Taro Emir Tekin Evlendi! Düğün Görüntüleri İçin Tıklayınız
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.