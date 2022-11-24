- 24 Kas 2022 - 23:45 G: 24 Kas 2022 - 23:54

Ankara'da Ekmeğe Zam Kararı! 200 Gram Normal Ekmek Ne Kadar? 300 gr ve 400 gr Ekmek Fiyatları Kaç Lira Oldu? Ekmeğe Zam Mı Geldi?

Ankara İli Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı ANKESOB Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Komisyona sunulan teklifler oy çokluğuyla kabul edildi. İşte Detaylar...

Ankara İli Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı,  ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Artan girdi maliyetleri göz önünde bulundurularak pişmişi 200 gram gelen normal ekmeğin 5 TL'den satılması yönünde verilen tarife teklifleri, komisyonda oy çokluğuyla kabul edildi.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekili Hüseyin Ar'ın başkanlığında Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu üye temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ANKESOB'a bağlı odaların metropol ve ilçeleri için istedikleri ekmek fiyat tarife teklifleri komisyona sunuldu.

200 gr, 300 gr ve 400 gr Ekmek Fiyatları Ne Kadar, Kaç Lira?

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ar, şunları kaydetti: "Toplantıda; ekmek maliyetlerini doğrudan etkileyen un, maya, doğalgaz, motorin, işçilik, su, elektrik, kira gibi tüm temel giderlerdeki artışlar nedeniyle ekmek fiyatının maliyetinin altında kaldığı konuları görüşüldü ve gramajı (200 gram) değiştirmeden ekmek fiyatında yeni bir düzenlemeye gidilmesi konusunda mutabık kalındı.

Pişmişi net 200 gram gelen normal ekmeğin 5 TL, pişmişi net 300 gram gelen normal ekmeğin 7.5 TL, pişmişi net 400 gram gelen normal ekmeğin 10 TL'den satılması yönündeki teklifler, komisyon katılımcısı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin onayına sunuldu ve tarife oy çokluğu ile kabul edildi.

Tarife komisyonunun oy çokluğuyla kabul ettiği Ankara il ve talepte bulunan ilçelerinde uygulanacak Normal Ekmek Fiyatları Azami Hadlerini Gösterir Ücret Tarifeleri, ilgili kurumlar; Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün görüşünün alınmasından sonra, ANKESOB Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra karara bağlanacak."

24 Kas 2022 - 23:45 - Gündem

# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Dünya Bilardo Şampiyonu Tayfun Taşdemir Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i Ziyaret Etti... mask
Ankara Haber; Dünya Bilardo Şampiyonu Tayfun Taşdemir Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i Ziyaret Etti...
Ankara Haber; Türkiye’nin İlk Şehit Öğretmenler Anıtı Keçiören’de Açıldı! mask
Ankara Haber; Türkiye’nin İlk Şehit Öğretmenler Anıtı Keçiören’de Açıldı!
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten Öğretmenlere Anlamlı Davet... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten Öğretmenlere Anlamlı Davet...
Ankara Haber; Çankaya Belediyesinden Öğrencilere Bot ve Mont Yardımı! mask
Ankara Haber; Çankaya Belediyesinden Öğrencilere Bot ve Mont Yardımı!
Ankara Haber; Mamak Musiki Muallim'de Noktadan Aşk-ı Kelam’a Hüsnü Hat Sergisi... mask
Ankara Haber; Mamak Musiki Muallim'de Noktadan Aşk-ı Kelam’a Hüsnü Hat Sergisi...
Ankara Haber; Başkan Murat Köse Gençlerle Buluştu! Gençlere Hediye internet Kartı Dağıttı... mask
Ankara Haber; Başkan Murat Köse Gençlerle Buluştu! Gençlere Hediye internet Kartı Dağıttı...
Ankara Haber; Mamak'ta Deyiş ve Semahlarla “Anadolu Erenleri Paneli”... mask
Ankara Haber; Mamak'ta Deyiş ve Semahlarla “Anadolu Erenleri Paneli”...
Ankara Haber; Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde Sanat Dolu Günler... mask
Ankara Haber; Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde Sanat Dolu Günler...
Ankara Haber; Sağlık Bakanlığından Pursaklar Belediyesine Adım Adım 2023 Uygulaması Ödülü! mask
Ankara Haber; Sağlık Bakanlığından Pursaklar Belediyesine Adım Adım 2023 Uygulaması Ödülü!
Ankara Haber; Keçiören'de Gençlere Yönelik Tütün Bağımlılığı Eğitimi... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Gençlere Yönelik Tütün Bağımlılığı Eğitimi...
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Dünya Bilardo Şampiyonu Tayfun Taşdemir Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i Ziyaret Etti... mask
Ankara Haber; Dünya Bilardo Şampiyonu Tayfun Taşdemir Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i Ziyaret Etti...
Ankara Haber; Türkiye’nin İlk Şehit Öğretmenler Anıtı Keçiören’de Açıldı! mask
Ankara Haber; Türkiye’nin İlk Şehit Öğretmenler Anıtı Keçiören’de Açıldı!
Ankara Haber; Çankaya Belediyesinden Öğrencilere Bot ve Mont Yardımı! mask
Ankara Haber; Çankaya Belediyesinden Öğrencilere Bot ve Mont Yardımı!
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten Öğretmenlere Anlamlı Davet... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten Öğretmenlere Anlamlı Davet...
Ankara Haber; Başkan Murat Köse Gençlerle Buluştu! Gençlere Hediye internet Kartı Dağıttı... mask
Ankara Haber; Başkan Murat Köse Gençlerle Buluştu! Gençlere Hediye internet Kartı Dağıttı...
Ankara Haber; Mamak'ta Deyiş ve Semahlarla “Anadolu Erenleri Paneli”... mask
Ankara Haber; Mamak'ta Deyiş ve Semahlarla “Anadolu Erenleri Paneli”...
Ankara Haber; Mamak Musiki Muallim'de Noktadan Aşk-ı Kelam’a Hüsnü Hat Sergisi... mask
Ankara Haber; Mamak Musiki Muallim'de Noktadan Aşk-ı Kelam’a Hüsnü Hat Sergisi...
Ankara Haber; Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde Sanat Dolu Günler... mask
Ankara Haber; Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde Sanat Dolu Günler...
Ankara Haber; Sağlık Bakanlığından Pursaklar Belediyesine Adım Adım 2023 Uygulaması Ödülü! mask
Ankara Haber; Sağlık Bakanlığından Pursaklar Belediyesine Adım Adım 2023 Uygulaması Ödülü!
Ankara Haber; Keçiören'de Gençlere Yönelik Tütün Bağımlılığı Eğitimi... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Gençlere Yönelik Tütün Bağımlılığı Eğitimi...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Dünya Bilardo Şampiyonu Tayfun Taşdemir Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i Ziyaret Etti... mask
Ankara Haber; Dünya Bilardo Şampiyonu Tayfun Taşdemir Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i Ziyaret Etti...
Ankara Haber; Türkiye’nin İlk Şehit Öğretmenler Anıtı Keçiören’de Açıldı! mask
Ankara Haber; Türkiye’nin İlk Şehit Öğretmenler Anıtı Keçiören’de Açıldı!
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten Öğretmenlere Anlamlı Davet... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten Öğretmenlere Anlamlı Davet...
Ankara Haber; Çankaya Belediyesinden Öğrencilere Bot ve Mont Yardımı! mask
Ankara Haber; Çankaya Belediyesinden Öğrencilere Bot ve Mont Yardımı!
Ankara Haber; Mamak'ta Deyiş ve Semahlarla “Anadolu Erenleri Paneli”... mask
Ankara Haber; Mamak'ta Deyiş ve Semahlarla “Anadolu Erenleri Paneli”...
Ankara Haber; Mamak Musiki Muallim'de Noktadan Aşk-ı Kelam’a Hüsnü Hat Sergisi... mask
Ankara Haber; Mamak Musiki Muallim'de Noktadan Aşk-ı Kelam’a Hüsnü Hat Sergisi...
Ankara Haber; Başkan Murat Köse Gençlerle Buluştu! Gençlere Hediye internet Kartı Dağıttı... mask
Ankara Haber; Başkan Murat Köse Gençlerle Buluştu! Gençlere Hediye internet Kartı Dağıttı...
Ankara Haber; Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde Sanat Dolu Günler... mask
Ankara Haber; Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde Sanat Dolu Günler...
Ankara Haber; Sağlık Bakanlığından Pursaklar Belediyesine Adım Adım 2023 Uygulaması Ödülü! mask
Ankara Haber; Sağlık Bakanlığından Pursaklar Belediyesine Adım Adım 2023 Uygulaması Ödülü!
Ankara Haber; Keçiören'de Gençlere Yönelik Tütün Bağımlılığı Eğitimi... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Gençlere Yönelik Tütün Bağımlılığı Eğitimi...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da Ekmeğe Zam Kararı! 200 Gram Normal Ekmek Ne Kadar? 200 gr, 300 gr ve 400 gr Ekmek Fiyatları Ne Kadar, Kaç Lira? İşte Yeni Fiyatlar! mask
Ankara'da Ekmeğe Zam Kararı! 200 Gram Normal Ekmek Ne Kadar? 200 gr, 300 gr ve 400 gr Ekmek Fiyatları Ne Kadar, Kaç Lira? İşte Yeni Fiyatlar!
Milli Savunma Bakanlığı Personel Alımı İlanı! 81 İlde En Az 1098 Kişi Meslek Sahibi Olacak! Maaşları Duyanlar Hayatlarının Şokunu Yaşıyor! mask
Milli Savunma Bakanlığı Personel Alımı İlanı! 81 İlde En Az 1098 Kişi Meslek Sahibi Olacak! Maaşları Duyanlar Hayatlarının Şokunu Yaşıyor!
Aralık Ayında Parayı Bulacak Burçlar Belli Oldu! Paraya Para Demeyecekler! İşte Servetiyle Dünyanın En Zenginleri Arasına Girecek Burçlar… mask
Aralık Ayında Parayı Bulacak Burçlar Belli Oldu! Paraya Para Demeyecekler! İşte Servetiyle Dünyanın En Zenginleri Arasına Girecek Burçlar…
Kredi Çekmek Mi, Taksitli Nakit Avans Çekmek Mi Mantıklı? Kredi Çekmek mi Daha Avantajlı, Taksitli Nakit Avans mı? mask
Kredi Çekmek Mi, Taksitli Nakit Avans Çekmek Mi Mantıklı? Kredi Çekmek mi Daha Avantajlı, Taksitli Nakit Avans mı?
Hangi Burç Kadını Gördüğü Her Erkeğe Aşık Olur? 10 Erkeğin 11’ine Kalplerini Teslim Ederler… İşte Daldan Dala Konan Burçlar… mask
Hangi Burç Kadını Gördüğü Her Erkeğe Aşık Olur? 10 Erkeğin 11’ine Kalplerini Teslim Ederler… İşte Daldan Dala Konan Burçlar…
Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın Boşanma Sebebi Ortaya Çıktı! Sadece 53 Gün Evli Kalmışlardı, 5 Dakika Bile Sürmedi! Meğer… mask
Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın Boşanma Sebebi Ortaya Çıktı! Sadece 53 Gün Evli Kalmışlardı, 5 Dakika Bile Sürmedi! Meğer…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL