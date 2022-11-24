Ezgi Mola’dan Üzen Kahreden Haber Geldi! "Ben ne yapacağım şimdi"... Ezgi Mola Kaç Yaşındadır, Kimdir, Aslen Nerelidir?

Ekranların sempatik isimlerinden biri olan ve şimdilerde yeni projeleri için hazırlıklarını sürdüren ünlü oyuncu Ezgi Mola’dan bugün kötü bir haber geldi. Acı haberi takipçileriyle sosyal medya hesabından paylaşan Ezgi Mola’dan gelen haber sonrası, tüm magazin takipçilerinin yönü Ezgi Mola’nın yaşamına döndü! Peki, Ezgi Mola kaç yaşındadır, kimdir? Ezgi Mola aslen nereli? Ezgi Mola nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

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