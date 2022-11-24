Kredi Çekmek Mi, Taksitli Nakit Avans Çekmek Mi Mantıklı? Kredi Çekmek mi Daha Avantajlı, Taksitli Nakit Avans mı?
Şimdilerde artan nakit ihtiyaçları karşısında sık sık bankaların yolunu tutan vatandaşların karşısına iki ayrı nakit seçeneği çıkıyor: bunlardan iki ihtiyaç kredileri iken; diğeri ise bankacılık sektörünün gözde nakit çekim yöntemlerinden biri olan taksitli nakit avanslar oluyor! Sizde hangisinin daha avantajlı olduğunu merak ediyorsanız işte detaylar...
Şimdilerde artan nakit ihtiyaçları karşısında sık sık bankaların yolunu tutan vatandaşların karşısına iki ayrı nakit seçeneği çıkıyor: bunlardan iki ihtiyaç kredileri iken; diğeri ise bankacılık sektörünün gözde nakit çekim yöntemlerinden biri olan taksitli nakit avanslar oluyor! Peki, kredi çekmek mi, taksitli nakit avans çekmek mi? Kredi çekmek mi daha avantajlı, taksitli nakit avans mı? İşte, detaylar…
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24 Kas 2022 - 12:20 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.