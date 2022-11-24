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24 Kas 2022 - 12:20

Kredi Çekmek Mi, Taksitli Nakit Avans Çekmek Mi Mantıklı? Kredi Çekmek mi Daha Avantajlı, Taksitli Nakit Avans mı?

Şimdilerde artan nakit ihtiyaçları karşısında sık sık bankaların yolunu tutan vatandaşların karşısına iki ayrı nakit seçeneği çıkıyor: bunlardan iki ihtiyaç kredileri iken; diğeri ise bankacılık sektörünün gözde nakit çekim yöntemlerinden biri olan taksitli nakit avanslar oluyor! Sizde hangisinin daha avantajlı olduğunu merak ediyorsanız işte detaylar...