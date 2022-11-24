Masterchef Barış’ın Defteri Acun Medya’da Dürüldü! Survivor 2023’te Pazılarını Konuşturacaktı Ama Acun Ilıcalı’ya Yanlış Yapınca… “Yok Artık!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Barış Demir’in elenmesinin ardından tüm format değişmiş ve artık elemeler bambaşka bir biçimde yapılacaktı. Yarışmadan Pazar akşamı ayrılan Barış Demir, sevenlerine gözyaşları içerisinde veda etmişti. Masterchef yarışmasından sonra Survivor 2023 yarışmasında bulunacağı düşünülen Barış Demir’in Acun Medya’ya bir yanlış yaptığı iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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