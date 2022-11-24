- 24 Kas 2022 - 12:25 G: 24 Kas 2022 - 12:28

Masterchef Barış’ın Defteri Acun Medya’da Dürüldü! Survivor 2023’te Pazılarını Konuşturacaktı Ama Acun Ilıcalı’ya Yanlış Yapınca… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten geçtiğimiz haftalarda elenen Barış Demir’in defteri Acun Medya tarafından dürüldü. Survivor 2023’te geniş pazılarını konuşturacağı iddia edilen Barış Demir, Acun Ilıcalı’ya yanlış yapınca üzeri tamamen karalandı. Hayranlarını hayrete düşüren Barış Demir’in durumu ise şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Barış Demir’in elenmesinin ardından tüm format değişmiş ve artık elemeler bambaşka bir biçimde yapılacaktı. Yarışmadan Pazar akşamı ayrılan Barış Demir, sevenlerine gözyaşları içerisinde veda etmişti. Masterchef yarışmasından sonra Survivor 2023 yarışmasında bulunacağı düşünülen Barış Demir’in Acun Medya’ya bir yanlış yaptığı iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Kas 2022 - 12:25 Ankara- Yaşam

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