Son zamanlarda bankacılık sektörünün en çok kullanılan hizmetlerinden biri olan taksitli nakit avanslar, vatandaşların nakit ihtiyaçlarını anında kapatması ile daha da popüler hale gelmeye başladı. Ancak, taksitli nakit avans çekmeden önce bilinmesi gereken birtakım detaylar var. Bu detayları bilmeden taksitli nakit avans çeken vatandaşlar, daha yüklü borçlar ile karşılaşabilir. Peki, kredi kartından taksitli nakit avans ne kadar çekilir? Kredi kartından nakit avans çekmek mantıklı mı? İşte, detaylar…

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