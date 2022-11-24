Kredi Kartından Taksitli Nakit Avans Ne Kadar Çekilir? Kredi Kartından Nakit Avans Çekmek Mantıklı mı?
Son zamanlarda bankacılık sektörünün en çok kullanılan hizmetlerinden biri olan taksitli nakit avanslar, vatandaşların nakit ihtiyaçlarını anında kapatması ile daha da popüler hale gelmeye başladı. Ancak, taksitli nakit avans çekmeden önce bilinmesi gereken birtakım detaylar var. İşte taksitli avans ya da kredi çekerken dikkat edilecek detaylar...
Son zamanlarda bankacılık sektörünün en çok kullanılan hizmetlerinden biri olan taksitli nakit avanslar, vatandaşların nakit ihtiyaçlarını anında kapatması ile daha da popüler hale gelmeye başladı. Ancak, taksitli nakit avans çekmeden önce bilinmesi gereken birtakım detaylar var. Bu detayları bilmeden taksitli nakit avans çeken vatandaşlar, daha yüklü borçlar ile karşılaşabilir. Peki, kredi kartından taksitli nakit avans ne kadar çekilir? Kredi kartından nakit avans çekmek mantıklı mı? İşte, detaylar…
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24 Kas 2022 - 12:44 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.