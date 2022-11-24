- 24 Kas 2022 - 12:50 G: 24 Kas 2022 - 12:54

Çöp Adam Dizisi Neden Ertelendi? Çöp Adam Dizisinin Oyuncuları Kimler? Çöp Adam Dizisi Uyarlama mı?

Son zamanların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Çöp Adam dizisi, Star TV ekranlarına gelmek için geri sayıma geçmişken, televizyon seyircisine kötü bir haber verdi. Merak ile beklenilen Çöp Adam dizisinin yayın tarihi ertelendi. İşte o erteleme ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Son zamanların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Çöp Adam dizisi, Star TV ekranlarına gelmek için geri sayıma geçmişken, televizyon seyircisine kötü bir haber verdi. Merak ile beklenilen Çöp Adam dizisinin yayın tarihi ertelendi. Peki, Çöp Adam dizisi neden ertelendi? Çöp Adam dizisinin oyuncuları kimler? Çöp Adam dizisi uyarlama mı? İşte, detaylar…

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24 Kas 2022 - 12:50 - Dizi Haberleri

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