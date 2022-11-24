Hyundai i10 Modellerine Kasım Ayı İndirimini Başlattı! Bu Fiyatlar Otomobil Piyasasını Alt Üst Eder; 8,9 Şiddetinde Depreme Yaratır! Öyle Bir Düştü Ki…
Hem şıklığıyla hem de uygun fiyatıyla Hyundai’nin i10 modeli milyonlarca kişinin ilk tercihlerinden oluyor. Kasım ayının son günlerine doğru muhteşem bir indirim daha başlatan Hyundai, otomobil piyasasının altını üstüne getirdi adeta 8,9 şiddetinde deprem yarattı. Öyle bir düşüş yaşadı ki, bayiler ağzına kadar araç alacak vatandaşla doldu! Peki, Hyundai İ10 fiyatları ne kadara düştü?
Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, Türkiye’nin çok sevdiği ve çok alıp sattığı modellerine yapmış olduğu indirimle dikkatleri üzerine çekiyor. 2022 yılının son çeyreğine girdiğimiz şu günlerde yeni yıla sıfır kilometre aracıyla girmek isteyenlere özel Hyundai’den muhteşem bir kampanya geldi. Kompakt yapısı, şık tasarımı, ergonomik haliyle gözde bir araç modeli olan i10’a indirim yapan Hyundai, tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte Hyundai i10 araç fiyatları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.