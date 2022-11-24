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24 Kas 2022 - 12:53

Hyundai i10 Modellerine Kasım Ayı İndirimini Başlattı! Bu Fiyatlar Otomobil Piyasasını Alt Üst Eder; 8,9 Şiddetinde Depreme Yaratır! Öyle Bir Düştü Ki…

Hem şıklığıyla hem de uygun fiyatıyla Hyundai’nin i10 modeli milyonlarca kişinin ilk tercihlerinden oluyor. Kasım ayının son günlerine doğru muhteşem bir indirim daha başlatan Hyundai, otomobil piyasasının altını üstüne getirdi adeta 8,9 şiddetinde deprem yarattı. Öyle bir düşüş yaşadı ki, bayiler ağzına kadar araç alacak vatandaşla doldu! Peki, Hyundai İ10 fiyatları ne kadara düştü?