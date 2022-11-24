Hande Erçel'e Kerem Bürsin Sorusu Kızdırdı! Yüzünün Şeklini Görenler Donup Kaldı! “Hani Evlenecektiniz!” Sözlerinin Duyunca Cinleri Tepesine Topladı!
Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Hande Erçel’den muhabirlere sert bir çıkış geldi. Geçtiğimiz akşam meslektaşlarından biriyle görüntülenen Hande Erçel, aşk hayatına ilişkin sorular karşısında sinirlendi. Öte yandan Hande Erçel’e yöneltilen Kerem Bürsin sorusuna verdiği o cevap, kafaları karıştırdı. İşte Hande Erçel ile ilgili son detaylar...
Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Hande Erçel’den muhabirlere sert bir çıkış geldi. Geçtiğimiz akşam meslektaşlarından biriyle görüntülenen Hande Erçel, aşk hayatına ilişkin sorular karşısında sinirlendi. Öte yandan Hande Erçel’e yöneltilen Kerem Bürsin sorusuna verdiği o cevap, kafaları karıştırdı! Peki, Hande Erçel ile Kerem Bürsin barıştı mı? Hande Erçel ile Kerem Bürsin arasında buzlar eridi mi? Hande Erçel ile Kerem Bürsin ilişkisinde son durum ne? İşte, detaylar…
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24 Kas 2022 - 22:05 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.