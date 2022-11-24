Hande Erçel'e Kerem Bürsin Sorusu Kızdırdı! Yüzünün Şeklini Görenler Donup Kaldı! “Hani Evlenecektiniz!” Sözlerinin Duyunca Cinleri Tepesine Topladı!

Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Hande Erçel’den muhabirlere sert bir çıkış geldi. Geçtiğimiz akşam meslektaşlarından biriyle görüntülenen Hande Erçel, aşk hayatına ilişkin sorular karşısında sinirlendi. Öte yandan Hande Erçel’e yöneltilen Kerem Bürsin sorusuna verdiği o cevap, kafaları karıştırdı! Peki, Hande Erçel ile Kerem Bürsin barıştı mı? Hande Erçel ile Kerem Bürsin arasında buzlar eridi mi? Hande Erçel ile Kerem Bürsin ilişkisinde son durum ne? İşte, detaylar…

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