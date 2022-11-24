Devlet Dar Gelirliye Yardım Desteğini Artırdı! Başvurana Geri Ödemesiz 12 Ay Boyunca 850 TL veriliyor! İhtiyaç Sahibi Kiracılar Acele Edin 14 Gün İçinde Hesabınızda...
Pandemiden bu yana artan ekonomik sıkıntıları gidermek adına çok sayıda yeni destek vermeye başlamış olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şimdi de kira yardımı için düğmeye bastı. Başvuruları almaya başlamış olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın vereceği kira yardımının şartları netleşti. İşte detaylar...
Pandemiden bu yana artan ekonomik sıkıntıları gidermek adına çok sayıda yeni destek vermeye başlamış olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şimdi de kira yardımı için düğmeye bastı. Başvuruları almaya başlamış olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın vereceği kira yardımının şartları netleşti. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilecek olan kira yardımının ne kadar ve ne kadar süreyle verileceği de belli oldu. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kira yardımı nedir, nasıl alınır? Kira yardımı başvuruları nereye yapılır? Kira yardımı alma şartları neler? İşte, detaylar…
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24 Kas 2022 - 22:01 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.