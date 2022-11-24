- 24 Kas 2022 - 21:34

Kredi Çekecekler Bu Detaya Dikkat! Milyonlarca Kişiyi ilgilendiriyor! Bunu Yapanların Kredi Notu 0’a Kadar Düşüyor! Peki, Kredi Notu Nasıl Yükselir...

Şimdilerde borçlu olan pek çok vatandaşın sorunu olan kredi notu, kredi çekmek ya da kredi kartı almak isteyen vatandaşların için inanılmaz bir önem taşıyor. Kişinin kredi notuna bakarak hizmet veren bankalar, kara listeye düşen vatandaşlara hiçbir şekilde hizmet vermiyorken; notu düşük olan vatandaşlara ise, yüksek faizler ile hizmet veriyor. İşte Kredi Çekeceklerin dikkat etmesi gerekenler...

Şimdilerde borçlu olan pek çok vatandaşın sorunu olan kredi notu, kredi çekmek ya da kredi kartı almak isteyen vatandaşların için inanılmaz bir önem taşıyor. Kişinin kredi notuna bakarak hizmet veren bankalar, kara listeye düşen vatandaşlara hiçbir şekilde hizmet vermiyorken; notu düşük olan vatandaşlara ise, yüksek faizler ile hizmet veriyor. Peki, kredi notu nelerden etkileniyor? Kredi notu nasıl düşüyor, yükseltmek için ne yapmalı? Kredi notu neden önemli? İşte, detaylar…

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24 Kas 2022 - 21:34 - Ekonomi

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