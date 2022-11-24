Survivor Avatar Atakan’dan Yürekleri Sızlatan Açıklama! "Babam ve Annemle Görüşmüyorum" Şiddet ve Geçimsizlik!
Katıldığı Survivor yarışları nedeniyle tüm Türkiye’nin aklına ‘Avatar Atakan’ olarak kazınmış olan milli boksör Atakan Arslan, geçtiğimiz gün Uzman Psikolog ve yazar Gökhan Çınar’ın YouTube kanalı olan Bana Göre TV’de yayınlanan Katarsis programına konuk oldu. Daha önce yarıştığı Survivor’da şampiyonluğu da tadan Avatar Atakan, ailesinden spor yaşamına kadar pek çok konuda itiraflar gerçekleştirdi. İşte Survivor Atakan ile ilgili detaylar...
Katıldığı Survivor yarışları nedeniyle tüm Türkiye’nin aklına ‘Avatar Atakan’ olarak kazınmış olan milli boksör Atakan Arslan, geçtiğimiz gün Uzman Psikolog ve yazar Gökhan Çınar’ın YouTube kanalı olan Bana Göre TV’de yayınlanan Katarsis programına konuk oldu. Daha önce yarıştığı Survivor’da şampiyonluğu da tadan Avatar Atakan, ailesinden spor yaşamına kadar pek çok konuda itiraflar gerçekleştirdi. Öte yandan Avatar Atakan, ailesi ile neden görüşmediğini de ilk kez Gökhan Çınar’a anlattı! Peki, Survivor Atakan neyi itiraf etti? Avatar Atakan neden ailesi ile görüşmüyor? Atakan Arslan ailesi ile ilgili ne söyledi? İşte, detaylar…
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24 Kas 2022 - 22:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.