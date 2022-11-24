- 24 Kas 2022 - 22:42

Survivor 2023 Kadrosuna Yeni İsim! Yine Kriz Çıkaracak, Yine Bela Olacak! Acun Ilıcalı Daha Geçen Sezon Evine Göndermişti...! O İsim…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor için çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor. Survivor 2023 yarışmasına katılan son isminse kriz çıkaracağı ve yine başlara bela olacağı görüldü. Acun Ilıcalı’nın daha geçtiğimiz sezon evine gönderdiği isim, yeniden yarışmada boy göstereceği ortaya çıkınca sosyal medya ayağa kalktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2022 yarışması oldukça olaylı bir biçimde bitmişti. Kupayı, performans açısından düşük olan Nisa Bölükbaşı’nın kaldırması, Adem Kılıççı’nın hakkının yenildiğine dair yorumlara neden olmuştu. Yeni sezon için performanstan çok aklın ön planda olacağını açıklayan Acun Ilıcalı, hem formatı değiştirmiş hem de yarışmacı sistemini! Peki, Survivor 2023 yarışmasında kim olacak?

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24 Kas 2022 - 22:42 Ankara- Yaşam

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