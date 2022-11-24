Survivor 2023 Kadrosuna Yeni İsim! Yine Kriz Çıkaracak, Yine Bela Olacak! Acun Ilıcalı Daha Geçen Sezon Evine Göndermişti...! O İsim…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2022 yarışması oldukça olaylı bir biçimde bitmişti. Kupayı, performans açısından düşük olan Nisa Bölükbaşı’nın kaldırması, Adem Kılıççı’nın hakkının yenildiğine dair yorumlara neden olmuştu. Yeni sezon için performanstan çok aklın ön planda olacağını açıklayan Acun Ilıcalı, hem formatı değiştirmiş hem de yarışmacı sistemini! Peki, Survivor 2023 yarışmasında kim olacak?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!