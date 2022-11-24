- 24 Kas 2022 - 22:52

Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın Boşanma Sebebi Ortaya Çıktı! Sadece 53 Gün Evli Kalmışlardı, 5 Dakika Bile Sürmedi! Meğer…

Görkemli bir şekilde ekim ayında dünya evine giren Merve Boluğur ile Mert Aydın çiftinin mutluluklarına gölge düştü. Sadece 53 gün evli kalabilen Merve Boluğur ile Mert Aydın, bugün 5 dakika içerisinde boşandı. Boşanma davasının ardından ayrı ayrı kamera karşısına geçen Merve Boluğur ile Mert Aydın’dan açıklamalar da arka arkaya geldi! İşte Merve Boluğur ile ilgili merak edilen detaylar...

Görkemli bir şekilde ekim ayında dünya evine giren Merve Boluğur ile Mert Aydın çiftinin mutluluklarına gölge düştü. Sadece 53 gün evli kalabilen Merve Boluğur ile Mert Aydın, bugün 5 dakika içerisinde boşandı. Boşanma davasının ardından ayrı ayrı kamera karşısına geçen Merve Boluğur ile Mert Aydın’dan açıklamalar da arka arkaya geldi! Peki, Merve Boluğur ile Mert Aydın boşandı mı? Merve Boluğur ile Mert Aydın neden boşandı? Merve Boluğur ile Mert Aydın boşanmalarına ilişkin ne söyledi? İşte, detaylar…

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24 Kas 2022 - 22:52 - Magazin

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