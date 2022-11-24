Gönül Dağı Dizisi Tamamen Yayından Kaldırıldı! Sadece Ara Verecekleri Konuşuluyordu Ama Öyle Bir Ters Köşe Geldi Ki… TRT1 Herkesi Yıktı!
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nın tamamen yayından kaldırıldığı gündeme bomba gibi düştü. Kısa bir ara vereceği konuşulurken gelen bu son dakika kararı, herkese büyük bir ters köşe oldu. TRT1’in kararı dizi izleyicisinin, kara kara düşünmesine sebebiyet verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Nazlı Pınar Kaya ve Semih Ertürk gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Uzun bir süredir ekranlarda bulunmayan Gönül Dağı dizisinin komple ekranlara veda ettiği gündeme bomba gibi düştü. İşte hayranlarını kahreden o haber…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.