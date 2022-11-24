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24 Kas 2022 - 16:25

Gönül Dağı Dizisi Tamamen Yayından Kaldırıldı! Sadece Ara Verecekleri Konuşuluyordu Ama Öyle Bir Ters Köşe Geldi Ki… TRT1 Herkesi Yıktı!

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nın tamamen yayından kaldırıldığı gündeme bomba gibi düştü. Kısa bir ara vereceği konuşulurken gelen bu son dakika kararı, herkese büyük bir ters köşe oldu. TRT1’in kararı dizi izleyicisinin, kara kara düşünmesine sebebiyet verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…