Migros Market Devasa İndirimini Bugün Başlattı! Kırmızı Et, Beyaz Et, Salça, Peynir, Zeytin… Markette Resmen İzdiham Var! Kapan Kazanıyor…
Migros Market, devasa indirimini resmen bugün başlattı. Kırmızı et, beyaz et, salça, peynir, zeytin ve birçok üründe muhteşem kampanyalar düzenleyen Migros Market’te resmen izdiham çıktı! Kapanın kazanacağı indirime bir kez daha imzasını atan Migros Market, dikkatleri üzerine çevirdi. Peki, Migros Market’ten nasıl bir indirim geldi?
Dönem dönem yapmış olduğu indirimlerle dikkatleri üzerine çeken Migros Market, 24 Kasım’da başlatmış olduğu indirimleri 7 Aralık’a kadar devam ettirecek. Birçok üründe muhteşem indirimler yapan Migros Market, “İyisi ucuza Migros’ta diyerek büyük bombayı resmen patlattı. Birçok üründe muhteşem kampanyalar düzenleyen Migros, özellikle temel gıda ürünlerinde bombayı patlattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.