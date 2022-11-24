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24 Kas 2022 - 17:24

Migros Market Devasa İndirimini Bugün Başlattı! Kırmızı Et, Beyaz Et, Salça, Peynir, Zeytin… Markette Resmen İzdiham Var! Kapan Kazanıyor…

Migros Market, devasa indirimini resmen bugün başlattı. Kırmızı et, beyaz et, salça, peynir, zeytin ve birçok üründe muhteşem kampanyalar düzenleyen Migros Market’te resmen izdiham çıktı! Kapanın kazanacağı indirime bir kez daha imzasını atan Migros Market, dikkatleri üzerine çevirdi. Peki, Migros Market’ten nasıl bir indirim geldi?