- 24 Kas 2022 - 17:24 G: 24 Kas 2022 - 17:47

Migros Market Devasa İndirimini Bugün Başlattı! Kırmızı Et, Beyaz Et, Salça, Peynir, Zeytin… Markette Resmen İzdiham Var! Kapan Kazanıyor…

Migros Market, devasa indirimini resmen bugün başlattı. Kırmızı et, beyaz et, salça, peynir, zeytin ve birçok üründe muhteşem kampanyalar düzenleyen Migros Market’te resmen izdiham çıktı! Kapanın kazanacağı indirime bir kez daha imzasını atan Migros Market, dikkatleri üzerine çevirdi. Peki, Migros Market’ten nasıl bir indirim geldi?

Dönem dönem yapmış olduğu indirimlerle dikkatleri üzerine çeken Migros Market, 24 Kasım’da başlatmış olduğu indirimleri 7 Aralık’a kadar devam ettirecek. Birçok üründe muhteşem indirimler yapan Migros Market, “İyisi ucuza Migros’ta diyerek büyük bombayı resmen patlattı. Birçok üründe muhteşem kampanyalar düzenleyen Migros, özellikle temel gıda ürünlerinde bombayı patlattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Kas 2022 - 17:24 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Tuvalet Kağıdı Migros Market’te Dip Fiyatlara Satılıyor! Ayçiçek Yağı ve Çay İndiriminden Hemen Sonra Büyük Vurgun Başladı! Koşun, Alın... mask
Tuvalet Kağıdı Migros Market’te Dip Fiyatlara Satılıyor! Ayçiçek Yağı ve Çay İndiriminden Hemen Sonra Büyük Vurgun Başladı! Koşun, Alın...
Tarım Kredi Market’in Dev İndirim Yağmuru Hafta Sonu Başladı! Ayçiçek Yağı 65 TL, Bulgur 39 TL, Yumurta 56 TL, Tavuk 31 TL, Köfte 47 TL, Un 22 TL'ye Düştü! Sakın Başka Markete Gitmeyin... Zararlı Çıkarsınız! mask
Tarım Kredi Market’in Dev İndirim Yağmuru Hafta Sonu Başladı! Ayçiçek Yağı 65 TL, Bulgur 39 TL, Yumurta 56 TL, Tavuk 31 TL, Köfte 47 TL, Un 22 TL'ye Düştü! Sakın Başka Markete Gitmeyin... Zararlı Çıkarsınız!
Tarım Kredi Market’in Fiyatlarını Görenler Halay Çekiyor! Kırmızı Et, Beyaz ve Peynir Fiyatlarında Neredeyse Yarı Yarıya İndirim! Sınırlı Sayıda… mask
Tarım Kredi Market’in Fiyatlarını Görenler Halay Çekiyor! Kırmızı Et, Beyaz ve Peynir Fiyatlarında Neredeyse Yarı Yarıya İndirim! Sınırlı Sayıda…
Migros Markette Süper İndirim Günleri Başladı! 9 Kasım'a Kadar Geçerli! Köfte 35,95 TL, Ciğer 127 TL, Tavuk 29 TL, Ayçiçek Yağı 31.90 TL, Çay 29 TL, Salça 34 TL'ye Düştü! A101, BİM ve ŞOK Market Baka Kaldı! mask
Migros Markette Süper İndirim Günleri Başladı! 9 Kasım'a Kadar Geçerli! Köfte 35,95 TL, Ciğer 127 TL, Tavuk 29 TL, Ayçiçek Yağı 31.90 TL, Çay 29 TL, Salça 34 TL'ye Düştü! A101, BİM ve ŞOK Market Baka Kaldı!
A101 Market, BİM ve ŞOK’a Resti Çekti! Pirinç 19,75 TL, Tavuk 29.75 TL, Dana Kavurma 27 TL, Yumurta 61 TL, Ayçiçek Yağı 65.50 TL, Makarna 9 TL'ye Düştü… Son 3 Gün! mask
A101 Market, BİM ve ŞOK’a Resti Çekti! Pirinç 19,75 TL, Tavuk 29.75 TL, Dana Kavurma 27 TL, Yumurta 61 TL, Ayçiçek Yağı 65.50 TL, Makarna 9 TL'ye Düştü… Son 3 Gün!
Tarım Kredi Market Zincir Marketlere Resti Çekti! Haftanın Fırsatı ve Teklifini Sundu! Makarna 6.40 TL, Pirinç 25.40 TL, Peynir 44.90 TL, Yumurta 56 Lira, 5 Litre Ayçiçek Yağı 149 Lira, Çay 68 Liraya Düştü… mask
Tarım Kredi Market Zincir Marketlere Resti Çekti! Haftanın Fırsatı ve Teklifini Sundu! Makarna 6.40 TL, Pirinç 25.40 TL, Peynir 44.90 TL, Yumurta 56 Lira, 5 Litre Ayçiçek Yağı 149 Lira, Çay 68 Liraya Düştü…
Gimsa Market İndirim Restini Çekti! Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatları Düştü! Ayçiçek Yağı 42.90 TL, Şeker 68 Lira, Kıyma 105 Lira, Un 67 Lira, Salça 33 Lira… Kapış Kapış Satılıyor! mask
Gimsa Market İndirim Restini Çekti! Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatları Düştü! Ayçiçek Yağı 42.90 TL, Şeker 68 Lira, Kıyma 105 Lira, Un 67 Lira, Salça 33 Lira… Kapış Kapış Satılıyor!
Çaykur Tiryaki Çay Sadece 5 TL'ye Düştü! Marketlerde 70 TL... Promosyon Ürün Kapış Kapış Satılmaya Başlandı! Yapmanız Gereken Tek Şey… Hemen Alın! mask
Çaykur Tiryaki Çay Sadece 5 TL'ye Düştü! Marketlerde 70 TL... Promosyon Ürün Kapış Kapış Satılmaya Başlandı! Yapmanız Gereken Tek Şey… Hemen Alın!
TMO Fiyatları 15 TL'ye Satmaya Başladı!! Ayçiçek Yağı, Fındık, Pirinç, Fasulye, Mercimek, Nohut Fiyatları Düştü! Marketin Katalog İndirimi Bugün Başlattı! mask
TMO Fiyatları 15 TL'ye Satmaya Başladı!! Ayçiçek Yağı, Fındık, Pirinç, Fasulye, Mercimek, Nohut Fiyatları Düştü! Marketin Katalog İndirimi Bugün Başlattı!
A101 Markete Gelen Karavan Akılları Başlardan Aldı! İçerisinde A’dan Z’ye Her Şey Var! Ruhsat Almanıza Bile Gerek Yok… Özellikleri Şok Etti! mask
A101 Markete Gelen Karavan Akılları Başlardan Aldı! İçerisinde A’dan Z’ye Her Şey Var! Ruhsat Almanıza Bile Gerek Yok… Özellikleri Şok Etti!
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