İrem Derici Eteğinin Boyunu Kısalttıkça Ateşleri Yükseltti! “Yavrum Baban Nereli!” Fiziğini Öyle Bir Konuşturdu Ki, Instagram Resmen Yıkılıyor!
Ünlü sanatçı İrem Derici, ortalığı yakıp yıkmaya devam ediyor. Eteğinin boyunu kısalttıkça ateşleri yükselten ünlü şarkıcı, sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getirdi, fiziğini konuşturan Derici’ye yorumlar da arka arkaya geldi. Peki, neydi bu paylaşım?
Sosyal medya ve magazin gündeminin en sevilen ve yakından takip edilen isimlerinden birisi olan İrem Derici, hem yaz hem de kış sezonunda sahnelerde fırtınalar estirmeye devam ediyor. Ortalığı yalnızca sahnelerde değil ekranlarda da yangın yerine çeviren ünlü sanatçıdan gelen son paylaşımda ağızları açık bıraktı. Görenlerin dudağının uçukladığı o paylaşımı ve paylaşıma gelen yorumları sizin için daha da yakından inceledik. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar..
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.