- 24 Kas 2022 - 18:18

Acun Ilıcalı’nın Kızı Melisa’nın Gönlünü Öyle Bir Aldı Ki… Evlenmesini Asla İstemiyordu; İki Kumaş Parçası İçin Ödenen Para Dünyayı Tersine Döndürdü!

Dünyaca ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, yalnızca iş hayatıyla değil aynı zamanda özel hayatıyla da en çok konuşulan isimlerden birisi. Özellikle kızlarına olan düşkünlüğüyle bilinen Ilıcalı, kızı Melisa’nın gönlünü aldı. Babasının evlenmesini asla istemediği iddia edilen Melisa’nın iki parça kıyafetine ödenen para dünyayı resmen tersine döndürdü. Peki, üzerinde servet taşıyan Melisa Ilıcalı’ya alınanların ücreti ne kadar?

Sosyal medya ve magazin gündeminden bir an olsun düşmeyen Acun Ilıcalı ve ailesi yeniden gündeme geldi. Son günlerde Melisa Ilıcalı’nın yaptığı açıklamalar ve babasının ilişkisi hakkındaki yorumları herkesin dilinde dönerken şimdi de milyarlar değerindeki iki parça kıyafeti gündem oldu. Ortalığı birbirine katan açıklamalarıyla herkesin aklını yerinden oynatan küçük Ilıcalı hakkındaki bu gerçeği duyunca aklınız yerinden oynayacak. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar... 

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

24 Kas 2022 - 18:18 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
İrem Derici Eteğinin Boyunu Kısalttıkça Ateşleri Yükseltti! “Yavrum Baban Nereli!” Fiziğini Öyle Bir Konuşturdu Ki, Instagram Resmen Yıkılıyor! mask
İrem Derici Eteğinin Boyunu Kısalttıkça Ateşleri Yükseltti! “Yavrum Baban Nereli!” Fiziğini Öyle Bir Konuşturdu Ki, Instagram Resmen Yıkılıyor!
Gönül Dağı Dizisi Tamamen Yayından Kaldırıldı! Sadece Ara Verecekleri Konuşuluyordu Ama Öyle Bir Ters Köşe Geldi Ki… TRT1 Herkesi Yıktı! mask
Gönül Dağı Dizisi Tamamen Yayından Kaldırıldı! Sadece Ara Verecekleri Konuşuluyordu Ama Öyle Bir Ters Köşe Geldi Ki… TRT1 Herkesi Yıktı!
Davut Güloğlu’nu Yıllar Öyle Bir Hale Getirdi Ki… “Katula Katula” Şarkısıyla Ortalığı İnletmişti, Son Halini Gören Tanıyamadı! “Üstat Yıkılmışsın!” mask
Davut Güloğlu’nu Yıllar Öyle Bir Hale Getirdi Ki… “Katula Katula” Şarkısıyla Ortalığı İnletmişti, Son Halini Gören Tanıyamadı! “Üstat Yıkılmışsın!”
Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın Boşanma Sebebi Ortaya Çıktı! Sadece 53 Gün Evli Kalmışlardı, 5 Dakika Bile Sürmedi! Meğer… mask
Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın Boşanma Sebebi Ortaya Çıktı! Sadece 53 Gün Evli Kalmışlardı, 5 Dakika Bile Sürmedi! Meğer…
Hadise’nin Son Hali Hüngür Hüngür Ağlattı! Reza Zarrab Olayından Sonra Bir Deri Bir Kemik Kaldı, Resmen Çöktü! Gözlerinin Altı Bile… mask
Hadise’nin Son Hali Hüngür Hüngür Ağlattı! Reza Zarrab Olayından Sonra Bir Deri Bir Kemik Kaldı, Resmen Çöktü! Gözlerinin Altı Bile…
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’den Kahreden Haber Geldi! Ayrılıyorlar… Yürekler Yandı Tutuştu; Kimse Bu Kadar Erken Olmasını Beklemiyordu… mask
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’den Kahreden Haber Geldi! Ayrılıyorlar… Yürekler Yandı Tutuştu; Kimse Bu Kadar Erken Olmasını Beklemiyordu…
Seda Sayan’ın Gelininin Estetikleri Kalem Kalem Ortaya Çıktı! “Gelinini de Kendisine Benzetmiş!” Ağzı, Yüzü, Tüm Hatları Değişmiş! “Doktorun Kim!” mask
Seda Sayan’ın Gelininin Estetikleri Kalem Kalem Ortaya Çıktı! “Gelinini de Kendisine Benzetmiş!” Ağzı, Yüzü, Tüm Hatları Değişmiş! “Doktorun Kim!”
Hadise – Ebru Gündeş – Reza Zarrab Olayı Bir Daha Patlak Verdi! Canlı Yayında Belgeler Konuştu; Ebru Gündeş Küplere Binecek! Meğer… mask
Hadise – Ebru Gündeş – Reza Zarrab Olayı Bir Daha Patlak Verdi! Canlı Yayında Belgeler Konuştu; Ebru Gündeş Küplere Binecek! Meğer…
Rabia Soytürk Sütyeniyle Kamera Karşısına Geçip… “Şu Fiziğin Halis Mi!” Görenler Kalpten Gidiyor, Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki… mask
Rabia Soytürk Sütyeniyle Kamera Karşısına Geçip… “Şu Fiziğin Halis Mi!” Görenler Kalpten Gidiyor, Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki…
Hadise ve Mehmet Dinçerler Aşkındaki Hamilelik Skandalı Patlak Verdi! Meğer 5 Aylık İlişkilerinde... Sosyal Medya Yıkılıyor! Öyle Bir Şey Yaşanmış Ki… mask
Hadise ve Mehmet Dinçerler Aşkındaki Hamilelik Skandalı Patlak Verdi! Meğer 5 Aylık İlişkilerinde... Sosyal Medya Yıkılıyor! Öyle Bir Şey Yaşanmış Ki…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İrem Derici Eteğinin Boyunu Kısalttıkça Ateşleri Yükseltti! “Yavrum Baban Nereli!” Fiziğini Öyle Bir Konuşturdu Ki, Instagram Resmen Yıkılıyor! mask
İrem Derici Eteğinin Boyunu Kısalttıkça Ateşleri Yükseltti! “Yavrum Baban Nereli!” Fiziğini Öyle Bir Konuşturdu Ki, Instagram Resmen Yıkılıyor!
Migros Market Devasa İndirimini Bugün Başlattı! Kırmızı Et, Beyaz Et, Salça, Peynir, Zeytin… Markette Resmen İzdiham Var! Kapan Kazanıyor… mask
Migros Market Devasa İndirimini Bugün Başlattı! Kırmızı Et, Beyaz Et, Salça, Peynir, Zeytin… Markette Resmen İzdiham Var! Kapan Kazanıyor…
Gönül Dağı Dizisi Tamamen Yayından Kaldırıldı! Sadece Ara Verecekleri Konuşuluyordu Ama Öyle Bir Ters Köşe Geldi Ki… TRT1 Herkesi Yıktı! mask
Gönül Dağı Dizisi Tamamen Yayından Kaldırıldı! Sadece Ara Verecekleri Konuşuluyordu Ama Öyle Bir Ters Köşe Geldi Ki… TRT1 Herkesi Yıktı!
Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın Boşanma Sebebi Ortaya Çıktı! Sadece 53 Gün Evli Kalmışlardı, 5 Dakika Bile Sürmedi! Meğer… mask
Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın Boşanma Sebebi Ortaya Çıktı! Sadece 53 Gün Evli Kalmışlardı, 5 Dakika Bile Sürmedi! Meğer…
Davut Güloğlu’nu Yıllar Öyle Bir Hale Getirdi Ki… “Katula Katula” Şarkısıyla Ortalığı İnletmişti, Son Halini Gören Tanıyamadı! “Üstat Yıkılmışsın!” mask
Davut Güloğlu’nu Yıllar Öyle Bir Hale Getirdi Ki… “Katula Katula” Şarkısıyla Ortalığı İnletmişti, Son Halini Gören Tanıyamadı! “Üstat Yıkılmışsın!”
EYT’lilere Büyük Müjde Verildi! Bu Detay Yıllar Sonra İlk Kez Açıklandı; Milyonlar Davul Zurna Tuttu! Prim Ödememiş Bile Olsanız…  mask
EYT’lilere Büyük Müjde Verildi! Bu Detay Yıllar Sonra İlk Kez Açıklandı; Milyonlar Davul Zurna Tuttu! Prim Ödememiş Bile Olsanız… 

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL