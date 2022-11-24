Acun Ilıcalı’nın Kızı Melisa’nın Gönlünü Öyle Bir Aldı Ki… Evlenmesini Asla İstemiyordu; İki Kumaş Parçası İçin Ödenen Para Dünyayı Tersine Döndürdü!
Dünyaca ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, yalnızca iş hayatıyla değil aynı zamanda özel hayatıyla da en çok konuşulan isimlerden birisi. Özellikle kızlarına olan düşkünlüğüyle bilinen Ilıcalı, kızı Melisa’nın gönlünü aldı. Babasının evlenmesini asla istemediği iddia edilen Melisa’nın iki parça kıyafetine ödenen para dünyayı resmen tersine döndürdü. Peki, üzerinde servet taşıyan Melisa Ilıcalı’ya alınanların ücreti ne kadar?
Sosyal medya ve magazin gündeminden bir an olsun düşmeyen Acun Ilıcalı ve ailesi yeniden gündeme geldi. Son günlerde Melisa Ilıcalı’nın yaptığı açıklamalar ve babasının ilişkisi hakkındaki yorumları herkesin dilinde dönerken şimdi de milyarlar değerindeki iki parça kıyafeti gündem oldu. Ortalığı birbirine katan açıklamalarıyla herkesin aklını yerinden oynatan küçük Ilıcalı hakkındaki bu gerçeği duyunca aklınız yerinden oynayacak. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.