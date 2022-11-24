Acun Ilıcalı’nın Kızı Melisa’nın Gönlünü Öyle Bir Aldı Ki… Evlenmesini Asla İstemiyordu; İki Kumaş Parçası İçin Ödenen Para Dünyayı Tersine Döndürdü!

Sosyal medya ve magazin gündeminden bir an olsun düşmeyen Acun Ilıcalı ve ailesi yeniden gündeme geldi. Son günlerde Melisa Ilıcalı’nın yaptığı açıklamalar ve babasının ilişkisi hakkındaki yorumları herkesin dilinde dönerken şimdi de milyarlar değerindeki iki parça kıyafeti gündem oldu. Ortalığı birbirine katan açıklamalarıyla herkesin aklını yerinden oynatan küçük Ilıcalı hakkındaki bu gerçeği duyunca aklınız yerinden oynayacak. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...

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