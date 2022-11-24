- 24 Kas 2022 - 18:36 G: 24 Kas 2022 - 18:45

Defne Samyeli’nin Leopar Desenli Bikinisi Komalara Sokup Sokup Çıkardı! “Sen 50 Yaşındaysan Ben Ölmüşüm!” İki Kızının Fiziği Bile Böyle Değil…

Yıllara meydan okuyan ünlü sanatçı Defne Samyeli’nin Leopar desenli bikinisini görenler komadan komaya girip çıktı. Kısa sürede ortalığı yangın yerine çeviren bu paylaşımın ardından ortalık birbirine girerken iki kızına da taş çıkaran ünlü sanatçıyı sizin için mercek altına aldık. Peki, neydi o paylaşım?

Kasım ayında denize girmelere doyamayan ve hem sahnelerde hem de ekranlarda fırtınalar estiren ünlü sanatçı yarım asırı devirmesine rağmen güzelliğinden asla taviz vermiyor. Yarı yaşındaki genç kızlara taş çıkaran güzelliğiyle ortalığı yangın yerine çeviren ünlü sanatçı kış sezonuna girmesine rağmen konserlerine ara vermeden de devam ediyor. Yaz boyunca bikinili paylaşımlarıyla görenlerin aklını yerinden oynatan ünlü sanatçı son olarak da paylaştığı leopar bikinili pozuyla görenlerin aklını yerinden oynattı. İşte ortalığı yangın yerine çeviren o paylaşım!

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24 Kas 2022 - 18:36 Ankara- Yaşam

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