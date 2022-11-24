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24 Kas 2022 - 18:52

Aylık 1.684 Lira Bakanlıktan “Tık” Diye Hesaplara Yatacak! PTT’den Sadece 5 Dakika İçerisinde Eliniz Parayla Dolup Taşacak! E-Devlet’ten Başvuru Yapana…

Hükümet, dar gelirli ailelerin yanında olmaya devam ediyor! Aylık 1.684 lira ödeme yapacağını açıklayan Aile Bakanlığı, yüzleri güldürdü. “Tık” diye hesaplara yatacak olan ödemeler, sadece 5 dakika içerisinde; şifresiz ve kartsız bir biçimde PTT’den çekilecek ve elleri parayla doldurup taşıracak! E-devlet üzerinden yapılacak olan başvurular, herkesin ceplerini doldurdu taşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…