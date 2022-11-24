- 24 Kas 2022 - 18:52 G: 24 Kas 2022 - 18:55

Aylık 1.684 Lira Bakanlıktan “Tık” Diye Hesaplara Yatacak! PTT’den Sadece 5 Dakika İçerisinde Eliniz Parayla Dolup Taşacak! E-Devlet’ten Başvuru Yapana…

Hükümet, dar gelirli ailelerin yanında olmaya devam ediyor! Aylık 1.684 lira ödeme yapacağını açıklayan Aile Bakanlığı, yüzleri güldürdü. “Tık” diye hesaplara yatacak olan ödemeler, sadece 5 dakika içerisinde; şifresiz ve kartsız bir biçimde PTT’den çekilecek ve elleri parayla doldurup taşıracak! E-devlet üzerinden yapılacak olan başvurular, herkesin ceplerini doldurdu taşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Her ay, nakit maaş olarak yatacak olan bu ödemeler, yüzlerin gülmesine neden oldu! Vatandaşlar ise konu hakkında detaylı araştırmalara başladı. Haberler Ankara ailesi olarak siz değerli okuyucularımıza; Bakanlık’tan gelen ödeme bilgilerini derledik. Peki, kimler 1.684 TL ödeme alabilecek?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

24 Kas 2022 - 18:52 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Defne Samyeli’nin Leopar Desenli Bikinisi Komalara Sokup Sokup Çıkardı! “Sen 50 Yaşındaysan Ben Ölmüşüm!” İki Kızının Fiziği Bile Böyle Değil… mask
Defne Samyeli’nin Leopar Desenli Bikinisi Komalara Sokup Sokup Çıkardı! “Sen 50 Yaşındaysan Ben Ölmüşüm!” İki Kızının Fiziği Bile Böyle Değil…
Acun Ilıcalı’nın Kızı Melisa’nın Gönlünü Öyle Bir Aldı Ki… Evlenmesini Asla İstemiyordu; İki Kumaş Parçası İçin Ödenen Para Dünyayı Tersine Döndürdü! mask
Acun Ilıcalı’nın Kızı Melisa’nın Gönlünü Öyle Bir Aldı Ki… Evlenmesini Asla İstemiyordu; İki Kumaş Parçası İçin Ödenen Para Dünyayı Tersine Döndürdü!
İrem Derici Eteğinin Boyunu Kısalttıkça Ateşleri Yükseltti! “Yavrum Baban Nereli!” Fiziğini Öyle Bir Konuşturdu Ki, Instagram Resmen Yıkılıyor! mask
İrem Derici Eteğinin Boyunu Kısalttıkça Ateşleri Yükseltti! “Yavrum Baban Nereli!” Fiziğini Öyle Bir Konuşturdu Ki, Instagram Resmen Yıkılıyor!
Migros Market Devasa İndirimini Bugün Başlattı! Kırmızı Et, Beyaz Et, Salça, Peynir, Zeytin… Markette Resmen İzdiham Var! Kapan Kazanıyor… mask
Migros Market Devasa İndirimini Bugün Başlattı! Kırmızı Et, Beyaz Et, Salça, Peynir, Zeytin… Markette Resmen İzdiham Var! Kapan Kazanıyor…
Gönül Dağı Dizisi Tamamen Yayından Kaldırıldı! Sadece Ara Verecekleri Konuşuluyordu Ama Öyle Bir Ters Köşe Geldi Ki… TRT1 Herkesi Yıktı! mask
Gönül Dağı Dizisi Tamamen Yayından Kaldırıldı! Sadece Ara Verecekleri Konuşuluyordu Ama Öyle Bir Ters Köşe Geldi Ki… TRT1 Herkesi Yıktı!
Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın Boşanma Sebebi Ortaya Çıktı! Sadece 53 Gün Evli Kalmışlardı, 5 Dakika Bile Sürmedi! Meğer… mask
Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın Boşanma Sebebi Ortaya Çıktı! Sadece 53 Gün Evli Kalmışlardı, 5 Dakika Bile Sürmedi! Meğer…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL