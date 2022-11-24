Aylık 1.684 Lira Bakanlıktan “Tık” Diye Hesaplara Yatacak! PTT’den Sadece 5 Dakika İçerisinde Eliniz Parayla Dolup Taşacak! E-Devlet’ten Başvuru Yapana…
Hükümet, dar gelirli ailelerin yanında olmaya devam ediyor! Aylık 1.684 lira ödeme yapacağını açıklayan Aile Bakanlığı, yüzleri güldürdü. “Tık” diye hesaplara yatacak olan ödemeler, sadece 5 dakika içerisinde; şifresiz ve kartsız bir biçimde PTT’den çekilecek ve elleri parayla doldurup taşıracak! E-devlet üzerinden yapılacak olan başvurular, herkesin ceplerini doldurdu taşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Her ay, nakit maaş olarak yatacak olan bu ödemeler, yüzlerin gülmesine neden oldu! Vatandaşlar ise konu hakkında detaylı araştırmalara başladı. Haberler Ankara ailesi olarak siz değerli okuyucularımıza; Bakanlık’tan gelen ödeme bilgilerini derledik. Peki, kimler 1.684 TL ödeme alabilecek?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.