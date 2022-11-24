- 24 Kas 2022 - 22:44

Teşkilat Dizisinde Murat Yıldırım Krizi! Apar Topar Aziz Dizisinde Gelmişti! Şimdi Apar Topar Diziden Çıkarılması An Meselesi! Kısacık Bir Ara Vermişlerdi, Olanlar Oldu! Meğer…

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Teşkilat’ta Murat Yıldırım krizi çok fena bir biçimde baş gösterdi. Apar topar diziye alınan Murat Yıldırım’ın bu olayla birlikte apar topar çıkarılacağı gündeme bomba gibi düştü. Kısacık bir ara verilen dizide yaşananlar, dizi izleyicisini derinden sarstı. Peki, Teşkilat dizisinde neler oluyor?

Başrollerinde Deniz Baysal Yurtçu, Murat Yıldırım, Gürkan Uygun ve Yunus Emre Yıldırımer gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Teşkilat dizisinde her bölüm bir öncekinden daha heyecanla geçiyordu. Aksiyon dolu sahneleriyle seyircilerin aklını başından alan Teşkilat dizisinde muhteşem bir çıkış yakalamıştı. Dizinin başrol oyuncusu olan Çağlar Ertuğrul’un çıkışından sonra Murat Yıldırım, Aziz dizisini bırakarak ekranlara gelmişti. Yeni bölümü büyük bir keyifle beklenirken yaşananlar herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Kas 2022 - 22:44 Ankara- Yaşam

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