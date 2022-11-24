Sevgilinize Aşkınızı Bu Kurabiyeyle Bangır Bangır Bağıracaksınız! Sadece 25 Dakikada Hazırlanıyor; Ağızda Dağılıyor! Hemen Mutfağa Koşun, Kolları Sıvayın!
Sevgilinize, aşkınıza ya da kocanıza özel bir tarif hazırlamak istiyorsanız yapmanız gereken belli! Bu kurabiyelerin bir kez tadına bakanlar size yeniden aşık olacak! Sadece 25 dakikada hazırlanan bu kurabiyeler, ağzınızda dağılacak, lezzet patlaması yaşatacak. Albenisi yüksek olan bu kurabiyelerin tadına bakan sevgiliniz, size resmen aşkını haykıracak! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sevgilinizi bilmeden kırmış ya da sinirlendirmiş olabilirsiniz! Kendinizi affettirmek için türlü türlü yol arıyorsanız yapmanız gereken şey mutfağa girmek! Unutmayın, aşka giden yol mideden geçer! Hele bir de bu kurabiyeyi yiyecek olan kişi, size daha fazla kırgın kalamayacak ve öpücüklere boğacaktır. Peki, kalpli ve dolgulu kurabiye nasıl yapılır?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.