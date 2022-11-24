Sevgilinize Aşkınızı Bu Kurabiyeyle Bangır Bangır Bağıracaksınız! Sadece 25 Dakikada Hazırlanıyor; Ağızda Dağılıyor! Hemen Mutfağa Koşun, Kolları Sıvayın!

Sevgilinizi bilmeden kırmış ya da sinirlendirmiş olabilirsiniz! Kendinizi affettirmek için türlü türlü yol arıyorsanız yapmanız gereken şey mutfağa girmek! Unutmayın, aşka giden yol mideden geçer! Hele bir de bu kurabiyeyi yiyecek olan kişi, size daha fazla kırgın kalamayacak ve öpücüklere boğacaktır. Peki, kalpli ve dolgulu kurabiye nasıl yapılır?

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