- 24 Kas 2022 - 20:26 G: 24 Kas 2022 - 20:37

Sevgilinize Aşkınızı Bu Kurabiyeyle Bangır Bangır Bağıracaksınız! Sadece 25 Dakikada Hazırlanıyor; Ağızda Dağılıyor! Hemen Mutfağa Koşun, Kolları Sıvayın!

Sevgilinize, aşkınıza ya da kocanıza özel bir tarif hazırlamak istiyorsanız yapmanız gereken belli! Bu kurabiyelerin bir kez tadına bakanlar size yeniden aşık olacak! Sadece 25 dakikada hazırlanan bu kurabiyeler, ağzınızda dağılacak, lezzet patlaması yaşatacak. Albenisi yüksek olan bu kurabiyelerin tadına bakan sevgiliniz, size resmen aşkını haykıracak! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sevgilinizi bilmeden kırmış ya da sinirlendirmiş olabilirsiniz! Kendinizi affettirmek için türlü türlü yol arıyorsanız yapmanız gereken şey mutfağa girmek! Unutmayın, aşka giden yol mideden geçer! Hele bir de bu kurabiyeyi yiyecek olan kişi, size daha fazla kırgın kalamayacak ve öpücüklere boğacaktır. Peki, kalpli ve dolgulu kurabiye nasıl yapılır?

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24 Kas 2022 - 20:26 İstanbul- Yaşam

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