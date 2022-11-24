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24 Kas 2022 - 21:24

Hadise Ölüm Sessizliğini Bozdu! Yazışmaları Cilt Cilt Ortaya Çıkmıştı; Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki… Twitter Asıl Şimdi 8,9 Şiddetinde Sallanacak!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, yeniden alevlenen yasak aşk iddialarına sessizliğini çok fena bozdu! Yazışmaları cilt cilt ortaya çıkan Hadise’den öyle bir paylaşım geldi ki, Twitter asıl şimdi 8,9 şiddetinde depremle sallanacak! İşte milyonların dikkatini üzerine çeken Hadise’nin o paylaşımı…