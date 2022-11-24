Hadise Ölüm Sessizliğini Bozdu! Yazışmaları Cilt Cilt Ortaya Çıkmıştı; Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki… Twitter Asıl Şimdi 8,9 Şiddetinde Sallanacak!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, yeniden alevlenen yasak aşk iddialarına sessizliğini çok fena bozdu! Yazışmaları cilt cilt ortaya çıkan Hadise’den öyle bir paylaşım geldi ki, Twitter asıl şimdi 8,9 şiddetinde depremle sallanacak! İşte milyonların dikkatini üzerine çeken Hadise’nin o paylaşımı…
Geçtiğimiz yıllarda Ebru Gündeş’in kocası Reza Zarrab’la aşk yaşadığı gündeme gelen Hadise, bu iddiaların hepsini yalanlamıştı. Kısa bir süre önce yeniden alevlenen yasak aşk iddialarına bu kez Hadise çok fena sessizliğini bozdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.