- 24 Kas 2022 - 21:41 G: 24 Kas 2022 - 21:58

Ütünüzde Bu Sorun Varsa Büyük Geçmiş Olsun! Bir Kez Deneyen, “Hiç Ütü Yapmamışım” Diyor! Ütü Kireci Nasıl Geçer?

Kıyafetlerinizin jilet gibi durması için yapmanız gereken tek şey muhteşem bir ütü! Sıcaklığı ve düz tabanıyla kıyafetlerinize yeni bir görünüm kazandıran ütünüz, zamanla istediğini performansta çalışmaz! Gerek suyun kireçli olmasından gerekse ütünün deviniminin zarar görmesinden dolayı, kıyafetlerinizi normalde 2 dakikada ütülüyorsanız bu sorunla 30 dakikaya kadar çıkar süre! Eğer ütünüzde kireç sorunu varsa büyük geçmiş olsun! Peki, ütü kireci nasıl geçer?

Kireç, sadece ütünüzün değil; çamaşır makinenizin de baş düşmanıdır! Bu yüzden belli aralıklarla çamaşır makinenizdeki kireci söküp atacak ve temizleyecek ürünler kullanmanız ısrarla tavsiye edilir. Teknolojik aletleri büyük sıkıntıya sokan kireç, ütünüze kadar geldiyse çevrenizdeki kişiler, “Kaldır at! Bir işe yaramaz” diyebilir ama sakın yapmayın! Sadece bu 3 taktikle ütünüz yeni alınmış bir hale gelecek! İşte merak edilenler…

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24 Kas 2022 - 21:41 Ankara- Yaşam

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Ütünüzde Bu Sorun Varsa Büyük Geçmiş Olsun! Bir Kez Deneyen, “Hiç Ütü Yapmamışım” Diyor! Ütü Kireci Nasıl Geçer? mask
Ütünüzde Bu Sorun Varsa Büyük Geçmiş Olsun! Bir Kez Deneyen, “Hiç Ütü Yapmamışım” Diyor! Ütü Kireci Nasıl Geçer?
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