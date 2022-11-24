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24 Kas 2022 - 21:41

Ütünüzde Bu Sorun Varsa Büyük Geçmiş Olsun! Bir Kez Deneyen, “Hiç Ütü Yapmamışım” Diyor! Ütü Kireci Nasıl Geçer?

Kıyafetlerinizin jilet gibi durması için yapmanız gereken tek şey muhteşem bir ütü! Sıcaklığı ve düz tabanıyla kıyafetlerinize yeni bir görünüm kazandıran ütünüz, zamanla istediğini performansta çalışmaz! Gerek suyun kireçli olmasından gerekse ütünün deviniminin zarar görmesinden dolayı, kıyafetlerinizi normalde 2 dakikada ütülüyorsanız bu sorunla 30 dakikaya kadar çıkar süre! Eğer ütünüzde kireç sorunu varsa büyük geçmiş olsun! Peki, ütü kireci nasıl geçer?