- 25 Kas 2022 - 20:00 G: 25 Kas 2022 - 20:02

Altın Alacaklara Son Duyuru! Bunu Kaçıranın Başı Ağrır, Amerika’dan Gelen Karar Ortalığı İnletti! 25 Kasım Altın Fiyatları Kuyumcular Ağzına Kadar Doldurdu…

Altın alacaklara son duyurular yapıldı. Amerika kökenli merkez bankası FED’in faiz kararı sonrasında altında rüzgarlar terse esmiş, ortalık adeta inim inim inlemişti. 25 Kasım altın fiyatlarını görenler ise ne diyeceğini şaşırdı ve kuyumculara koşmaya başladı. Uzun bir süredir beklenen düşüşün ilk ayağını atan altın, yatırım yapacakların yüzlerini güldürdü. Özellikle yatırım için gram altın alanlar, “Bu fırsatı kaçıranın başı çok ağrır” demeden yapamadı! Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

FED faiz kararının açıklanmasının ardından dolar kuru ve altın, ilk tepkilerini vermeye başlamıştı. Dolar kuru haftanın son günü olan Cuma’ya sabah saatlerinde %0,02 oranında değer kaybederek başladı ve 18,62 lira oldu. Tüm bunların yanı sıra gram altında düşüşe doğru ilerleyeceğini gösterdi. Yeşil renkten kırmızı renge dönen altın, herkesin ağzını açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Kas 2022 - 20:00 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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