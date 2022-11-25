Migros İndirim Bombasını Cuma Sabahı Erkenden Patlattı! Et, Yumurta, 5 Litrelik Ayçiçek Yağı, Toz Şeker, Tuvalet Kağıdı… Her Şeye En Az %40 İndirim!
Migros market, 81 ilde açmış olduğu mağazalarla, müşterilerinin mutlu olması için sabah saatlerinde indirim bombasını patlattı! 6’lı yumurta, 5 litrelik Ayçiçek yağ, 1 kg toz şeker, 16’lı tuvalet kağıdı, 8’li kağıt havluda ve birçok üründe muhteşem bir kampanyaya daha imzasını atan Migros, müşterilerinin dikkatini üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kasım ayında başlatılan birçok indirime ayak uydurarak; yüzleri güldürecek bir indirime daha imzasını atan Migros market, ağzına kadar müşteriyle doldu taştı! Özellikle Money Kart ve Money Bonus kullananlara daha özel indirimler yapan Migros market, en sonunda büyük bombayı patlattı. Tam tamına %40’a varan bir indirim başlatan Migros’un neleri indirdiğini ise sizler için kaleme aldık!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.