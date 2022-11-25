Migros İndirim Bombasını Hafta Sonu Patlattı! Et, Yumurta, 5 Litrelik Ayçiçek Yağı, Toz Şeker, Tuvalet Kağıdı… Her Şeye En Az %40 İndirim!

Kasım ayında başlatılan birçok indirime ayak uydurarak; yüzleri güldürecek bir indirime daha imzasını atan Migros market, ağzına kadar müşteriyle doldu taştı! Özellikle Money Kart ve Money Bonus kullananlara daha özel indirimler yapan Migros market, en sonunda büyük bombayı patlattı. Tam tamına %40’a varan bir indirim başlatan Migros’un neleri indirdiğini ise sizler için kaleme aldık!

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