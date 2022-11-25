- 25 Kas 2022 - 22:36

Migros İndirim Bombasını Hafta Sonu Patlattı! Et, Yumurta, 5 Litrelik Ayçiçek Yağı, Toz Şeker, Tuvalet Kağıdı… Her Şeye En Az %40 İndirim!

Migros market, 81 ilde açmış olduğu mağazalarla, müşterilerinin mutlu olması için sabah saatlerinde indirim bombasını patlattı! 6’lı yumurta, 5 litrelik Ayçiçek yağ, 1 kg toz şeker, 16’lı tuvalet kağıdı, 8’li kağıt havluda ve birçok üründe muhteşem bir kampanyaya daha imzasını atan Migros, müşterilerinin dikkatini üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kasım ayında başlatılan birçok indirime ayak uydurarak; yüzleri güldürecek bir indirime daha imzasını atan Migros market, ağzına kadar müşteriyle doldu taştı! Özellikle Money Kart ve Money Bonus kullananlara daha özel indirimler yapan Migros market, en sonunda büyük bombayı patlattı. Tam tamına %40’a varan bir indirim başlatan Migros’un neleri indirdiğini ise sizler için kaleme aldık!

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25 Kas 2022 - 22:36 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Migros Market Müşterilerini Çıldırttı! Bir Taşla İki Kuş Vurdu; Aynı Gün İkinci İndirim! Kırmızı Etten Ayçiçek Yağına Kadar… Poşet Poşet Alınıyor! mask
Migros Market Müşterilerini Çıldırttı! Bir Taşla İki Kuş Vurdu; Aynı Gün İkinci İndirim! Kırmızı Etten Ayçiçek Yağına Kadar… Poşet Poşet Alınıyor!
Migros Market Tuvalet Kağıdı Fiyatlarını En Dibe Çekti! 275 TL'den Düştü... Tam Tamına % 42 İndirim! Ayçiçek Yağı ve Çay İndiriminden Hemen Sonra Büyük Vurgun Başladı! Koşun, Alın... mask
Migros Market Tuvalet Kağıdı Fiyatlarını En Dibe Çekti! 275 TL'den Düştü... Tam Tamına % 42 İndirim! Ayçiçek Yağı ve Çay İndiriminden Hemen Sonra Büyük Vurgun Başladı! Koşun, Alın...
Migros Market Devasa İndirimini Bugün Başlattı! Kırmızı Et, Beyaz Et, Salça, Peynir, Zeytin… Markette Resmen İzdiham Var! Kapan Kazanıyor… mask
Migros Market Devasa İndirimini Bugün Başlattı! Kırmızı Et, Beyaz Et, Salça, Peynir, Zeytin… Markette Resmen İzdiham Var! Kapan Kazanıyor…
Tarım Kredi Market’in Dev İndirim Yağmuru Hafta Sonu Başladı! Ayçiçek Yağı 65 TL, Bulgur 39 TL, Yumurta 56 TL, Tavuk 31 TL, Köfte 47 TL, Un 22 TL'ye Düştü! Sakın Başka Markete Gitmeyin... Zararlı Çıkarsınız! mask
Tarım Kredi Market’in Dev İndirim Yağmuru Hafta Sonu Başladı! Ayçiçek Yağı 65 TL, Bulgur 39 TL, Yumurta 56 TL, Tavuk 31 TL, Köfte 47 TL, Un 22 TL'ye Düştü! Sakın Başka Markete Gitmeyin... Zararlı Çıkarsınız!
Tarım Kredi Market’in Fiyatlarını Görenler Halay Çekiyor! Kırmızı Et, Beyaz ve Peynir Fiyatlarında Neredeyse Yarı Yarıya İndirim! Sınırlı Sayıda… mask
Tarım Kredi Market’in Fiyatlarını Görenler Halay Çekiyor! Kırmızı Et, Beyaz ve Peynir Fiyatlarında Neredeyse Yarı Yarıya İndirim! Sınırlı Sayıda…
Migros Markette Süper İndirim Günleri Başladı! 9 Kasım'a Kadar Geçerli! Köfte 35,95 TL, Ciğer 127 TL, Tavuk 29 TL, Ayçiçek Yağı 31.90 TL, Çay 29 TL, Salça 34 TL'ye Düştü! A101, BİM ve ŞOK Market Baka Kaldı! mask
Migros Markette Süper İndirim Günleri Başladı! 9 Kasım'a Kadar Geçerli! Köfte 35,95 TL, Ciğer 127 TL, Tavuk 29 TL, Ayçiçek Yağı 31.90 TL, Çay 29 TL, Salça 34 TL'ye Düştü! A101, BİM ve ŞOK Market Baka Kaldı!
A101 Market, BİM ve ŞOK’a Resti Çekti! Pirinç 19,75 TL, Tavuk 29.75 TL, Dana Kavurma 27 TL, Yumurta 61 TL, Ayçiçek Yağı 65.50 TL, Makarna 9 TL'ye Düştü… Son 3 Gün! mask
A101 Market, BİM ve ŞOK’a Resti Çekti! Pirinç 19,75 TL, Tavuk 29.75 TL, Dana Kavurma 27 TL, Yumurta 61 TL, Ayçiçek Yağı 65.50 TL, Makarna 9 TL'ye Düştü… Son 3 Gün!
Tarım Kredi Market Zincir Marketlere Resti Çekti! Haftanın Fırsatı ve Teklifini Sundu! Makarna 6.40 TL, Pirinç 25.40 TL, Peynir 44.90 TL, Yumurta 56 Lira, 5 Litre Ayçiçek Yağı 149 Lira, Çay 68 Liraya Düştü… mask
Tarım Kredi Market Zincir Marketlere Resti Çekti! Haftanın Fırsatı ve Teklifini Sundu! Makarna 6.40 TL, Pirinç 25.40 TL, Peynir 44.90 TL, Yumurta 56 Lira, 5 Litre Ayçiçek Yağı 149 Lira, Çay 68 Liraya Düştü…
Gimsa Market İndirim Restini Çekti! Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatları Düştü! Ayçiçek Yağı 42.90 TL, Şeker 68 Lira, Kıyma 105 Lira, Un 67 Lira, Salça 33 Lira… Kapış Kapış Satılıyor! mask
Gimsa Market İndirim Restini Çekti! Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatları Düştü! Ayçiçek Yağı 42.90 TL, Şeker 68 Lira, Kıyma 105 Lira, Un 67 Lira, Salça 33 Lira… Kapış Kapış Satılıyor!
Çaykur Tiryaki Çay Sadece 5 TL'ye Düştü! Marketlerde 70 TL... Promosyon Ürün Kapış Kapış Satılmaya Başlandı! Yapmanız Gereken Tek Şey… Hemen Alın! mask
Çaykur Tiryaki Çay Sadece 5 TL'ye Düştü! Marketlerde 70 TL... Promosyon Ürün Kapış Kapış Satılmaya Başlandı! Yapmanız Gereken Tek Şey… Hemen Alın!
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