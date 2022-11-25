- 25 Kas 2022 - 10:45

Survivor 2023 Yarışmasının Eşi Benzeri Olmayacak! Acun Ilıcalı 5 Dakika Önce Her Şeyi Açıkladı! Kadrodaki İsimleri Duyanların Nevri Dönüyor…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasının 2023 sezonun resmen eşi benzeri olmayacak! Acun Ilıcalı’nın 5 dakika önce her şeyi açıklamasıyla birlikte kadrodaki isimlerde belli oldu. Yarışmada bu yıl bulunacak olan isimleri duyanların ise resmen nevri döndü! Ağızların açık kalmasına neden olan Acun Ilıcalı, bu yıl ortalığın çok fena bir biçimde karışacağının da mesajını vermiş oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2023 yarışması için özverili bir çalışma başlamıştı. Hem yeni yüzlerin hem de eski isimlerin bulunacağı Survivor 2023 yarışmasında format tamamen değişmişti. Performans yönünden zayıf olan bir ismin şampiyon olması tepkileri arka arkaya getirmişti. Hal böyle olunca Acun Ilıcalı, 2023 sezonu için komple format değiştirmişti. Peki, Survivor 2023 yarışmasının kadrosunda kimler olacak?

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25 Kas 2022 - 10:45 Ankara- Yaşam

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Survivor 2023 Yarışmasının Eşi Benzeri Olmayacak! Acun Ilıcalı 5 Dakika Önce Her Şeyi Açıkladı! Kadrodaki İsimleri Duyanların Nevri Dönüyor… mask
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