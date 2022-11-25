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25 Kas 2022 - 10:45

Survivor 2023 Yarışmasının Eşi Benzeri Olmayacak! Acun Ilıcalı 5 Dakika Önce Her Şeyi Açıkladı! Kadrodaki İsimleri Duyanların Nevri Dönüyor…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasının 2023 sezonun resmen eşi benzeri olmayacak! Acun Ilıcalı’nın 5 dakika önce her şeyi açıklamasıyla birlikte kadrodaki isimlerde belli oldu. Yarışmada bu yıl bulunacak olan isimleri duyanların ise resmen nevri döndü! Ağızların açık kalmasına neden olan Acun Ilıcalı, bu yıl ortalığın çok fena bir biçimde karışacağının da mesajını vermiş oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…