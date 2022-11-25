- 25 Kas 2022 - 11:26 G: 25 Kas 2022 - 11:46

EYT’linin Gözü Kulağı Bu Haberdeydi, Sonunda Açıklandı! Bakan Bilgin Tüm İşverenlere Seslendi! Kıdem Tazminatı, Doğum ve Askerlik Borçlanması…

Yıllardır milyonlarca kişinin kafasında büyük bir sorun olarak yatan EYT, yavaş yavaş çözüme kavuşmaya başladı. EYT bekleyenlerin gözünü kulağını çevirdiği bu haberde Bakan Bilgin’in vermiş olduğu önemli açıklamalara sizler için değindik! Kıdem tazminatı, doğum ve askerlik borçlanması gibi konulara açıklık getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dikkatleri üzerine çekti. Peki, neler oluyor?

Katılmış olduğu bir yayında EYT hakkında açıklamalara yer veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Askerlik borçlanması EYT’li yapar mı?”, “Kıdem tazminatı nasıl ödenecek” gibi çok merak edilen ve gündemde olan sorulara yanıt verdi. Peki, neler oluyor?

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25 Kas 2022 - 11:26 Ankara- Yaşam

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