EYT’linin Gözü Kulağı Bu Haberdeydi, Sonunda Açıklandı! Bakan Bilgin Tüm İşverenlere Seslendi! Kıdem Tazminatı, Doğum ve Askerlik Borçlanması…
Yıllardır milyonlarca kişinin kafasında büyük bir sorun olarak yatan EYT, yavaş yavaş çözüme kavuşmaya başladı. EYT bekleyenlerin gözünü kulağını çevirdiği bu haberde Bakan Bilgin’in vermiş olduğu önemli açıklamalara sizler için değindik! Kıdem tazminatı, doğum ve askerlik borçlanması gibi konulara açıklık getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dikkatleri üzerine çekti. Peki, neler oluyor?
Katılmış olduğu bir yayında EYT hakkında açıklamalara yer veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Askerlik borçlanması EYT’li yapar mı?”, “Kıdem tazminatı nasıl ödenecek” gibi çok merak edilen ve gündemde olan sorulara yanıt verdi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.