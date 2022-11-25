- 25 Kas 2022 - 20:01 G: 25 Kas 2022 - 20:02

Anneler – Babalar Çocuğunuza Bunu Yapmadan Dışarı Göndermeyin! Her Gün 1 Kaşık Pekmez Tüketene Ne Hastalık Bulaşır Ne Bela! Hemen Deneyin…

Anneler ve babaların kuşkusuz öncelikleri çocukları oluyor. Kış günlerine girdiğimiz şu günlerde çocukların ise bağışıklık sistemi zayıfsa daha kolay hasta olabiliyor. Eğer çocuklarınıza pekmez yedirmeden dışarı çıkarıyorsanız günlerde sorunlar yaşayabilirsiniz! Her gün 1 kaşık pekmez tüketene ne hastalık ne bela! İşte merak edilen tüm detaylar…

Pekmez denilince akıllara; keçiboynuzu, üzüm, dut gibi pekmez çeşitleri gelebilir. Tatları birbirinden farklı olan bu pekmez çeşitlerinin temelinde sağladığı fayda gözle görülebilir gerçek! Hayati fonksiyonların yerine getirilmesi için değerli mineralleri ve vitaminleri içerisinde bulunduran pekmezi her gün sadece bir kaşık yediğiniz takdirde öyle bir değişim yaşayacaksınız ki…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

25 Kas 2022 - 20:01 Ankara- Yaşam

# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Gebelik Döneminde Bel Ağrılarına Dikkat! Gebelikte Bel Ağrısı Neden Olur? İşte Bel Ağrısı İçin Alınabilecek Önlemler... mask
Gebelik Döneminde Bel Ağrılarına Dikkat! Gebelikte Bel Ağrısı Neden Olur? İşte Bel Ağrısı İçin Alınabilecek Önlemler...
Dikkat! Bu Etkenler Cildi Hızla Yaşlandırıyor! Kışın Cilt Bakımı Nasıl Olmalı? İşte Uzmanından Kışın Cildi Korumanın 8 Etkili Yolu! mask
Dikkat! Bu Etkenler Cildi Hızla Yaşlandırıyor! Kışın Cilt Bakımı Nasıl Olmalı? İşte Uzmanından Kışın Cildi Korumanın 8 Etkili Yolu!
Dikkat Vakalar Artıyor! “Acı Bakla Gizli Bir Alerjene Dönüştü”... Acı Bakla Alerjisi Nedir? İşte Detaylar... mask
Dikkat Vakalar Artıyor! “Acı Bakla Gizli Bir Alerjene Dönüştü”... Acı Bakla Alerjisi Nedir? İşte Detaylar...
Çocuklarda Doğru Beslenme Nasıl Olmalıdır? Çocuklar Nasıl Beslenmeli? Nelere Dikkat Edilmeli? İşte Beslenme Önerileri... mask
Çocuklarda Doğru Beslenme Nasıl Olmalıdır? Çocuklar Nasıl Beslenmeli? Nelere Dikkat Edilmeli? İşte Beslenme Önerileri...
Anne Babalar Dikkat! Domuz Gribi (Influenza-A) Çocuklara Göz Açtırmıyor! İşte Influenza Hakkında Bilinmesi Gereken 7 Önemli Nokta! mask
Anne Babalar Dikkat! Domuz Gribi (Influenza-A) Çocuklara Göz Açtırmıyor! İşte Influenza Hakkında Bilinmesi Gereken 7 Önemli Nokta!
Kalp Kapak Hastalığına Dikkat! Mitral Kapak Hastalığı Nedir? Nelere Dikkat Etmeliyiz? mask
Kalp Kapak Hastalığına Dikkat! Mitral Kapak Hastalığı Nedir? Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Stent Sonrası Beslenmeye Dikkat! Nelere Dikkat Edilmeli? İşte Kalp Hastaları İçin Beslenme Önerileri! mask
Stent Sonrası Beslenmeye Dikkat! Nelere Dikkat Edilmeli? İşte Kalp Hastaları İçin Beslenme Önerileri!
Tek Port VATS Aynı Operasyonda Tanı ve Tedavi İmkanı! Akciğer Kanseri Ameliyatında Tek Kesi Dönemi! mask
Tek Port VATS Aynı Operasyonda Tanı ve Tedavi İmkanı! Akciğer Kanseri Ameliyatında Tek Kesi Dönemi!
Masa Başı Çalışanlar Duruş Bozukluğuna Dikkat! İşte Duruş Bozukluğuna Karşı 6 Önemli Öneri! mask
Masa Başı Çalışanlar Duruş Bozukluğuna Dikkat! İşte Duruş Bozukluğuna Karşı 6 Önemli Öneri!
Beyin Tümörü Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir? İşte Beyin Tümöründe En Sık Görülen 7 Belirti! mask
Beyin Tümörü Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir? İşte Beyin Tümöründe En Sık Görülen 7 Belirti!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hangi Burçlar Kendisini Dev Aynasında Görüyor? İşte Kendini Yetenekli, Üstün Sayan Ama Bir İşe Yaramayan Burçlar… mask
Hangi Burçlar Kendisini Dev Aynasında Görüyor? İşte Kendini Yetenekli, Üstün Sayan Ama Bir İşe Yaramayan Burçlar…
Kurtlar Vadisi Dizisi Başlamadan Başrol Ayrıldı! Süleyman Çakır, Polat Alemdar, Memati Baş… Daha 3 Gün Önce Her Şey Belli Olmuştu! Neler Oluyor? mask
Kurtlar Vadisi Dizisi Başlamadan Başrol Ayrıldı! Süleyman Çakır, Polat Alemdar, Memati Baş… Daha 3 Gün Önce Her Şey Belli Olmuştu! Neler Oluyor?
Hangi Burçların Saçları Erken Yaşta Beyazlar? Derdi Çoktur Hangisine Yansın! İşte Her Günü Ayrı Bir Sıkıntı Olan Burçlar… mask
Hangi Burçların Saçları Erken Yaşta Beyazlar? Derdi Çoktur Hangisine Yansın! İşte Her Günü Ayrı Bir Sıkıntı Olan Burçlar…
Aralık Ayında Aşkı Bulacak Burçlar Belli Oldu! Beyaz Atlı Prens Yolda! İşte Aralık Ayında Evlenme Oranı Yüksek Burçlar… mask
Aralık Ayında Aşkı Bulacak Burçlar Belli Oldu! Beyaz Atlı Prens Yolda! İşte Aralık Ayında Evlenme Oranı Yüksek Burçlar…
Anneler – Babalar Çocuğunuza Bunu Yapmadan Dışarı Göndermeyin! Her Gün 1 Kaşık Pekmez Tüketene Ne Hastalık Bulaşır Ne Bela! Hemen Deneyin… mask
Anneler – Babalar Çocuğunuza Bunu Yapmadan Dışarı Göndermeyin! Her Gün 1 Kaşık Pekmez Tüketene Ne Hastalık Bulaşır Ne Bela! Hemen Deneyin…
EYT’linin Gözü Kulağı Bu Haberdeydi, Sonunda Açıklandı! Bakan Bilgin Tüm İşverenlere Seslendi! Kıdem Tazminatı, Doğum ve Askerlik Borçlanması… mask
EYT’linin Gözü Kulağı Bu Haberdeydi, Sonunda Açıklandı! Bakan Bilgin Tüm İşverenlere Seslendi! Kıdem Tazminatı, Doğum ve Askerlik Borçlanması…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL