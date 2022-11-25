Anneler – Babalar Çocuğunuza Bunu Yapmadan Dışarı Göndermeyin! Her Gün 1 Kaşık Pekmez Tüketene Ne Hastalık Bulaşır Ne Bela! Hemen Deneyin…

Pekmez denilince akıllara; keçiboynuzu, üzüm, dut gibi pekmez çeşitleri gelebilir. Tatları birbirinden farklı olan bu pekmez çeşitlerinin temelinde sağladığı fayda gözle görülebilir gerçek! Hayati fonksiyonların yerine getirilmesi için değerli mineralleri ve vitaminleri içerisinde bulunduran pekmezi her gün sadece bir kaşık yediğiniz takdirde öyle bir değişim yaşayacaksınız ki…

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