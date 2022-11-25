Hangi Burçlar Kendisini Dev Aynasında Görüyor? İşte Kendini Yetenekli, Üstün Sayan Ama Bir İşe Yaramayan Burçlar…
İster ego deyin; ister kendini beğenmişlik; isterseniz de ben merkeziyetçi yapıya sahip… Zira zaten hepsi eninde sonunda aynı kapıya çıkıyor! Evet, bazı insanlar iç dünyalarından kaynaklı olarak kendilerini dev aynasında görüyor. Kendilerini dev aynasında gören insanların benzer burçlara sahip olması elbette tesadüfi olarak gelişmiyor. İşte kendisini dev aynasında gören burçlarla ilgili merak edilen detaylar...
İster ego deyin; ister kendini beğenmişlik; isterseniz de ben merkeziyetçi yapıya sahip… Zira zaten hepsi eninde sonunda aynı kapıya çıkıyor! Evet, bazı insanlar iç dünyalarından kaynaklı olarak kendilerini dev aynasında görüyor. Kendilerini dev aynasında gören insanların benzer burçlara sahip olması elbette tesadüfi olarak gelişmiyor. Pek çok karakteristik özellik üzerinde etkili olan burçlar, bu konuda bir iki çift söz söylüyor! Peki, hangi burçlar kendisini dev aynasında görüyor? İşte kendini yetenekli, üstün sayan ama bir işe yaramayan burçlar…
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25 Kas 2022 - 20:02 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.