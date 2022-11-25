Hangi Burçlar Kendisini Dev Aynasında Görüyor? İşte Kendini Yetenekli, Üstün Sayan Ama Bir İşe Yaramayan Burçlar…

İster ego deyin; ister kendini beğenmişlik; isterseniz de ben merkeziyetçi yapıya sahip… Zira zaten hepsi eninde sonunda aynı kapıya çıkıyor! Evet, bazı insanlar iç dünyalarından kaynaklı olarak kendilerini dev aynasında görüyor. Kendilerini dev aynasında gören insanların benzer burçlara sahip olması elbette tesadüfi olarak gelişmiyor. Pek çok karakteristik özellik üzerinde etkili olan burçlar, bu konuda bir iki çift söz söylüyor! Peki, hangi burçlar kendisini dev aynasında görüyor? İşte kendini yetenekli, üstün sayan ama bir işe yaramayan burçlar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...