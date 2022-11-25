Ceyhun Fersoy ve Eşi Begüm Öner’in Aralarındaki Yaş Farkı Tokat Gibi Çarptı! “Boşanma Sebebi!” Öyle Bir Dizide Tanışmışlar Ki…

Yaşanan talihsiz kazada yaralanan Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner, şimdilerde magazin takipçilerinin sık sık gündemine aldığı isimlerden biri haline geldi. Bir sette tanıştıkları öğrenilen Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner’in arasındaki yaş farkı ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner kimdir, nasıl tanıştı? Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner ne zaman, kaç yılında evlendi? Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...