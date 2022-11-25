Ceyhun Fersoy ve Eşi Begüm Öner’in Aralarındaki Yaş Farkı Tokat Gibi Çarptı! “Boşanma Sebebi!” Öyle Bir Dizide Tanışmışlar Ki…
Yaşanan talihsiz kazada yaralanan Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner, şimdilerde magazin takipçilerinin sık sık gündemine aldığı isimlerden biri haline geldi. Bir sette tanıştıkları öğrenilen Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner’in arasındaki yaş farkı ise, herkesi bir hayli şaşırttı! İşte detaylar...
Yaşanan talihsiz kazada yaralanan Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner, şimdilerde magazin takipçilerinin sık sık gündemine aldığı isimlerden biri haline geldi. Bir sette tanıştıkları öğrenilen Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner’in arasındaki yaş farkı ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner kimdir, nasıl tanıştı? Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner ne zaman, kaç yılında evlendi? Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…
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25 Kas 2022 - 16:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.