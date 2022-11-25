Kurtlar Vadisi Dizisi Başlamadan Başrol Ayrıldı! Süleyman Çakır, Polat Alemdar, Memati Baş… Daha 3 Gün Önce Her Şey Belli Olmuştu! Neler Oluyor?
Yayınlandığı döneme damgasını vuran, unutulmaz ve efsane dizilerden sadece biri olan Kurtlar Vadisi’nden kahreden bir haber geldi! Başrol oyuncusunun diziden ayrıldığı gündeme bomba gibi düştü. Unutulmaz karakterler olan Süleyman Çakır, Polat Alemdar ve Memati Baş’ı yaratan Kurtlar Vadisi dizisi, heyecanla beklenmeye başlamıştı ama büyük kriz patlak verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Oktay Kaynarca ve Özgü Namal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kurtlar Vadisi dizisi, ekranlara seyircileri kilitliyordu. Bugüne kadar 397 bölüm yayınlanmış olan Kurtlar Vadisi’nden kahreden bir haber geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.