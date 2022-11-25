Anasayfa/

Foto Galeri/

25 Kas 2022 - 20:01

Kurtlar Vadisi Dizisi Başlamadan Başrol Ayrıldı! Süleyman Çakır, Polat Alemdar, Memati Baş… Daha 3 Gün Önce Her Şey Belli Olmuştu! Neler Oluyor?

Yayınlandığı döneme damgasını vuran, unutulmaz ve efsane dizilerden sadece biri olan Kurtlar Vadisi’nden kahreden bir haber geldi! Başrol oyuncusunun diziden ayrıldığı gündeme bomba gibi düştü. Unutulmaz karakterler olan Süleyman Çakır, Polat Alemdar ve Memati Baş’ı yaratan Kurtlar Vadisi dizisi, heyecanla beklenmeye başlamıştı ama büyük kriz patlak verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…