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25 Kas 2022 - 16:02

Seda Sayan’ın Öz Kızı Gibiydi… Solmaz Çiros’un Yaşını Duyanlar Hayatının Şokunu Yaşadı! Meğer…

Ekranların evlilik programından tanıdığı Solmaz Çiros şimdilerde hem sahnelerin hem de sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Son zamanlarda özellikle aldığı kilolar ile gündemlerden düşmeyen Solmaz Çiros’un geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım sosyal medyayı adeta yakıp kavurdu. İşte o paylaşım ve Solmaz Çiroz ile ilgili merak edilen tüm detaylar...