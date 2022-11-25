Seda Sayan’ın Öz Kızı Gibiydi… Solmaz Çiros’un Yaşını Duyanlar Hayatının Şokunu Yaşadı! Meğer…
Ekranların evlilik programından tanıdığı Solmaz Çiros şimdilerde hem sahnelerin hem de sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Son zamanlarda özellikle aldığı kilolar ile gündemlerden düşmeyen Solmaz Çiros’un geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım sosyal medyayı adeta yakıp kavurdu. İşte o paylaşım ve Solmaz Çiroz ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranların evlilik programından tanıdığı Solmaz Çiros şimdilerde hem sahnelerin hem de sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Son zamanlarda özellikle aldığı kilolar ile gündemlerden düşmeyen Solmaz Çiros’un geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım sosyal medyayı adeta yakıp kavurdu. Öte yandan Solmaz Çiros’un yaşını duyanlar duyduklarına inanamadı! Peki, Solmaz Çiros kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Solmaz Çiros şimdi ne yapıyor? Solmaz Çiros son hali nasıl, kaç kilo aldı? İşte, detaylar…
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25 Kas 2022 - 16:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.