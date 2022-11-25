Yasak Elma Dizisinin Selim’i Emre Kızılırmak Kimdir? Emre Kızılırmak Genç Kızları Yakışıklılığıyla Etkiledi! Emre Kızılırmak’ın Yaşını Duyanlar Şok Oldu! Meğer…
Ekranların en çok beğenilen yapımlarından biri olan Yasak Elma isimli diziye geçtiğimiz hafta dahil olmuş olan Emre Kızılırmak, Doktor Selim rolüyle televizyon seyircisinin gündemine oturdu. Bu sene finali ile ekranlara veda etmesi beklenen Yasak Elma dizisinde Kumru ile yakınlaşmasıyla dikkat çeken Selim’e hayat veren Emre Kızılırmak ile ilgili mera k edilen tüm detaylar haberimizde...
Ekranların en çok beğenilen yapımlarından biri olan Yasak Elma isimli diziye geçtiğimiz hafta dahil olmuş olan Emre Kızılırmak, Doktor Selim rolüyle televizyon seyircisinin gündemine oturdu. Bu sene finali ile ekranlara veda etmesi beklenen Yasak Elma dizisinde Kumru ile yakınlaşmasıyla dikkat çeken Selim’e hayat veren Emre Kızılırmak’ın yaşı ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Yasak Elma dizisinin Selim’i Emre Kızılırmak kimdir? Emre Kızılırmak aslen nereli, kaç yaşında, evli mi? Emre Kızılırmak nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…
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25 Kas 2022 - 16:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.