- 25 Kas 2022 - 16:03

Yasak Elma Dizisinin Selim’i Emre Kızılırmak Kimdir? Emre Kızılırmak Genç Kızları Yakışıklılığıyla Etkiledi! Emre Kızılırmak’ın Yaşını Duyanlar Şok Oldu! Meğer…

Ekranların en çok beğenilen yapımlarından biri olan Yasak Elma isimli diziye geçtiğimiz hafta dahil olmuş olan Emre Kızılırmak, Doktor Selim rolüyle televizyon seyircisinin gündemine oturdu. Bu sene finali ile ekranlara veda etmesi beklenen Yasak Elma dizisinde Kumru ile yakınlaşmasıyla dikkat çeken Selim’e hayat veren Emre Kızılırmak ile ilgili mera k edilen tüm detaylar haberimizde...

Ekranların en çok beğenilen yapımlarından biri olan Yasak Elma isimli diziye geçtiğimiz hafta dahil olmuş olan Emre Kızılırmak, Doktor Selim rolüyle televizyon seyircisinin gündemine oturdu. Bu sene finali ile ekranlara veda etmesi beklenen Yasak Elma dizisinde Kumru ile yakınlaşmasıyla dikkat çeken Selim’e hayat veren Emre Kızılırmak’ın yaşı ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Yasak Elma dizisinin Selim’i Emre Kızılırmak kimdir? Emre Kızılırmak aslen nereli, kaç yaşında, evli mi? Emre Kızılırmak nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

25 Kas 2022 - 16:03 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Akasya Durağı’nın Şoför Leyla’sı Artık Bildiğini Gibi Değil! Öyle Bir Değişmiş Ki, Kimse Gözlerine İnanamıyor! “Bacım Ne Oldu Sana!” mask
Akasya Durağı’nın Şoför Leyla’sı Artık Bildiğini Gibi Değil! Öyle Bir Değişmiş Ki, Kimse Gözlerine İnanamıyor! “Bacım Ne Oldu Sana!”
Camdaki Kız Dizisinde Utanılacak, Rezil Olay! Boyu Kadar Üç Kızını Unuttu; Sevgilisinin Koynuna Girdi! “Bu Nasıl Bir Çirkinliktir!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Utanılacak, Rezil Olay! Boyu Kadar Üç Kızını Unuttu; Sevgilisinin Koynuna Girdi! “Bu Nasıl Bir Çirkinliktir!”
Armağan Çağlayan Çılgına Döndü! Akciğer Kanserine Yakalandığı Kesinleşmişti; O Yoruma Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yok Artık!” mask
Armağan Çağlayan Çılgına Döndü! Akciğer Kanserine Yakalandığı Kesinleşmişti; O Yoruma Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yok Artık!”
Kızılcık Şerbeti Dizisindeki Pembe’nin Sonu Tir Tir Titretti! “Sen Bu Hallere Düşecek Kadın Mıydın?” Büyük Skandal Fena Patladı… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisindeki Pembe’nin Sonu Tir Tir Titretti! “Sen Bu Hallere Düşecek Kadın Mıydın?” Büyük Skandal Fena Patladı…
Zeynep Bastık’ın Dünya Kupasından Kazanacağı Parayı Duyanın Nevri Dönüyor! “Şaka Mı Bu!” 40 Tane Asgari Ücretli Bir Araya Gelse Yine… mask
Zeynep Bastık’ın Dünya Kupasından Kazanacağı Parayı Duyanın Nevri Dönüyor! “Şaka Mı Bu!” 40 Tane Asgari Ücretli Bir Araya Gelse Yine…
Arka Sokaklar’ın Mesut’undan Bomba Haber! Sonunda Geliyor… Hayranları Mutluluktan Hem Ağlamaya Hem Oynamaya Başladı! mask
Arka Sokaklar’ın Mesut’undan Bomba Haber! Sonunda Geliyor… Hayranları Mutluluktan Hem Ağlamaya Hem Oynamaya Başladı!
Survivor Şampiyonu Turabi Çileden Çıkardı! Çırılçıplak Kadınlarla Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… “Cinsel İçerikli Film Yıldızı Olmuşsun Sen!” mask
Survivor Şampiyonu Turabi Çileden Çıkardı! Çırılçıplak Kadınlarla Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… “Cinsel İçerikli Film Yıldızı Olmuşsun Sen!”
Gökçe Akyıldız’ın Eşi Mustafa Özyurt Kimdir? Mustafa Özyurt ve Gökçe Akyıldız’ın Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer… mask
Gökçe Akyıldız’ın Eşi Mustafa Özyurt Kimdir? Mustafa Özyurt ve Gökçe Akyıldız’ın Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer…
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz Aşkı Alev Alev! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Hayranları Davul Zurna Tuttu! “Evlenir Bunlar!” Neler Oluyor? mask
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz Aşkı Alev Alev! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Hayranları Davul Zurna Tuttu! “Evlenir Bunlar!” Neler Oluyor?
Ceyhun Fersoy ve Eşi Begüm Öner’in Aralarındaki Yaş Farkı Tokat Gibi Çarptı! “Boşanma Sebebi!” Öyle Bir Dizide Tanışmışlar Ki… mask
Ceyhun Fersoy ve Eşi Begüm Öner’in Aralarındaki Yaş Farkı Tokat Gibi Çarptı! “Boşanma Sebebi!” Öyle Bir Dizide Tanışmışlar Ki…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kızılcık Şerbeti Dizisindeki Pembe’nin Sonu Tir Tir Titretti! “Sen Bu Hallere Düşecek Kadın Mıydın?” Büyük Skandal Fena Patladı… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisindeki Pembe’nin Sonu Tir Tir Titretti! “Sen Bu Hallere Düşecek Kadın Mıydın?” Büyük Skandal Fena Patladı…
Camdaki Kız Dizisinde Utanılacak, Rezil Olay! Boyu Kadar Üç Kızını Unuttu; Sevgilisinin Koynuna Girdi! “Bu Nasıl Bir Çirkinliktir!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Utanılacak, Rezil Olay! Boyu Kadar Üç Kızını Unuttu; Sevgilisinin Koynuna Girdi! “Bu Nasıl Bir Çirkinliktir!”
Armağan Çağlayan Çılgına Döndü! Akciğer Kanserine Yakalandığı Kesinleşmişti; O Yoruma Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yok Artık!” mask
Armağan Çağlayan Çılgına Döndü! Akciğer Kanserine Yakalandığı Kesinleşmişti; O Yoruma Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yok Artık!”
Akasya Durağı’nın Şoför Leyla’sı Artık Bildiğini Gibi Değil! Öyle Bir Değişmiş Ki, Kimse Gözlerine İnanamıyor! “Bacım Ne Oldu Sana!” mask
Akasya Durağı’nın Şoför Leyla’sı Artık Bildiğini Gibi Değil! Öyle Bir Değişmiş Ki, Kimse Gözlerine İnanamıyor! “Bacım Ne Oldu Sana!”
Survivor Şampiyonu Turabi Çileden Çıkardı! Çırılçıplak Kadınlarla Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… “Cinsel İçerikli Film Yıldızı Olmuşsun Sen!” mask
Survivor Şampiyonu Turabi Çileden Çıkardı! Çırılçıplak Kadınlarla Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… “Cinsel İçerikli Film Yıldızı Olmuşsun Sen!”
Yasak Elma Dizisi Linç Üzerine Linç Yiyor! Tek Bir Sahne Finali Bile Getirebilir… “Yazıklar Olsun!” Senarist Kara Kara Ne Yapacağını Düşünüyor! mask
Yasak Elma Dizisi Linç Üzerine Linç Yiyor! Tek Bir Sahne Finali Bile Getirebilir… “Yazıklar Olsun!” Senarist Kara Kara Ne Yapacağını Düşünüyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL