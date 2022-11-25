Gökçe Akyıldız’ın Eşi Mustafa Özyurt Kimdir? Mustafa Özyurt ve Gökçe Akyıldız’ın Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer…
Ekranların ses getiren isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Gökçe Akyıldız, şimdilerde özel yaşamı ile televizyon seyircisinin gündemine oturan isimlerden biri oldu. Özellikle de evliliği ile çok sık gündeme gelen Gökçe Akyıldız’ın boşanıp boşanmadığı merak edilmeye başlandı. İşte Mustafa Özyurt ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranların ses getiren isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Gökçe Akyıldız, şimdilerde özel yaşamı ile televizyon seyircisinin gündemine oturan isimlerden biri oldu. Özellikle de evliliği ile çok sık gündeme gelen Gökçe Akyıldız’ın boşanıp boşanmadığı merak edilmeye başlandı. Öte yandan Gökçe Akyıldız ile evlilik yapan Mustafa Özyurt da televizyon seyircisinin merak ettiği isimlerden biri oldu. Peki, Gökçe Akyıldız’ın eşi Mustafa Özyurt kimdir? Mustafa Özyurt ve Gökçe Akyıldız’ın Arasında kaç yaş var? Gökçe Akyıldız ile Mustafa Özyurt boşandı mı, neden boşandı? İşte, detaylar…
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25 Kas 2022 - 16:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.